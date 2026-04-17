Drága fotó készült: ennyibe került a száguldás Nyíregyházán

Egy nyíregyházi sofőr számára biztosan sokáig emlékezetes marad ez a gyorshajtás, amely nemcsak egy villanással, hanem egy igen komoly büntetéssel is járt. A városban végzett sebességellenőrzés során a rendőrök egy olyan autóst mértek be, aki jócskán túllépte a megengedett határt – írta a Szon.hu.

Ez a sofőr erősen kimerítette a gyorshajtás fogalmát

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség

Nagyon drága lesz ez a gyorshajtás

A mérés szerint a sofőr 126 km/h-val száguldott, ami több mint kétszerese a megengedett sebességnek.

Az eredmény sem maradt el, ugyanis a szabályszegésért 468 ezer forintos bírságot szabtak ki, emellett pedig 8 büntetőponttal is gazdagodott.

A hatóságok szerint még mindig sokan alábecsülik a gyorshajtás veszélyeit, pedig a túlzott sebesség jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Ilyen tempónál a reakcióidő drasztikusan lecsökken és egy váratlan helyzet könnyen tragédiába torkollhat.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályok betartása nemcsak a büntetések elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy mindenki biztonságban érjen haza.

