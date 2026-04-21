Lángokkal zsarolta a hatóságokat a pakisztáni férfi Balassagyarmaton

Egy hatósági intézményben történt incidens során egy férfi szélsőséges eszközhöz nyúlt, hogy elérje a célját. A gyújtogatás során egy pakisztáni férfi lángra lobbantotta a szobáját Balassagyarmaton – közölte az Ügyészség.hu.

Gyújtogatás a közösségi szállón, a pakisztáni férfi így akart bosszút állni a hatóságokon

Fotó: Illusztráció (cottonbro studio/pexels)

Gyújtogatás a balassagyarmati közösségi szálláson

A megalapozott gyanú szerint a 26 éves férfi 2026 márciusa óta tartózkodott a közösségi szálláson, amely az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság balassagyarmati intézménye.

Április 15-én a férfi vissza akarta kapni a korábban tőle lefoglalt tárgyait. Az intézmény dolgozóinak azt mondta, ha nem teljesítik a kérését, fel fogja gyújtani a matracát.

Mivel követelését nem teljesítették, visszament a szobájába, az ágyon lévő matracra éghető anyagokat halmozott fel, majd öngyújtóval meggyújtotta azokat, és elhagyta a helyiséget.

Több százezer forintos kár keletkezett

A tűz gyorsan átterjedt a szoba berendezéseire. Megégtek a lámpák, konnektorok, a tűzjelző rendszer elemei, ruhásszekrények, valamint kilenc matrac és két műanyag ablak is. A hűtőszekrény is károsodott, és a gipszkarton falban is jelentős kár keletkezett.

A lángokat végül a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg. Az előzetes becslések szerint a kár meghaladja az 500 ezer forintot.

Letartóztatták a férfit

Az eljárás során a férfi megpróbált megszökni, ezért vele szemben kényszerítő eszközt kellett alkalmazni. Rendőrségi őrizetbe vették, majd a Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványozta a letartóztatását.

A bíróság – a szökés veszélye és a bűnismétlés kockázata miatt – helyt adott az indítványnak, így a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyújtogató letartóztatását.

Megdöbbentő dolgot állított a gyújtogató férfi, aki 500 millió dolláros kárt okozott

Szándékosan semmisítette meg munkahelyét egy férfi az Egyesült Államokban. A dolgozót gyújtogatással vádolják, amennyiben bűnösnek találják, úgy akár 10 év börtönbüntetés is várhat.