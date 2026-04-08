gyújtogató

Élve akarta elégetni ismerőseit a bosszúszomjas gyújtogató

Bíróság elé áll az az 54 éves férfi, aki egy elmérgesedett vitát követően szándékosan rágyújtotta a faházat négy ismerősére. A hatóságok többszörösen minősülő emberölés kísérlete miatt emeltek vádat, miután a bosszúszomjas gyújtogató miatt majdnem tragédiába torkollott az este.
A Veszprém Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy 54 éves férfi ellen, aki 2023 márciusában Várpalota határában kísérelt meg végezni ismerőseivel. A vádlott egy vita után szándékosan tüzet okozott a faháznál, a veszélyes gyújtogatás következtében pedig négy ember élete került közvetlen veszélybe – írta a Borsonline.hu.

Felszólították a távozásra, ezért döntött a gyújtogatás mellett
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Részeg indulatok vezették a várpalotai gyújtogatót

Bosszúból gyújtotta rá a házat szállásadóira és korábbi barátnőjére egy 54 éves férfi Várpalota közelében. Miután egy italozás közbeni veszekedés végén távozásra szólították fel, a vádlott fenyegetőzni kezdett, majd röviddel később egy meggyújtott matraccal lángba borította a faházat, amely az építmény oldalának volt vetve.

A bent tartózkodó négy ember élete csak a szemfüles szomszédon múlt, aki időben észlelte a füstöt és riasztotta a sértetteket, így azoknak az utolsó pillanatban sikerült kimenekülniük az égő építményből. 

A gátlástalan férfi ellen többszörösen minősülő emberölés kísérlete miatt emeltek vádat, az ügyészség 12 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi beismeri tettét.

Míg a várpalotai esetnél szándékos bosszú vezérelt egy gyújtogatót, addig április elején egy tragikus lakástűzben egy beteg gyerek kerültek életveszélybe, miután lángok csaptak fel egy többszintes épületben.

 

