Hableány-hajókatasztrófa: átaludták a segítségnyújtást, nagy bajban van a Viking Idun kapitánya

A Bors beszámolója szerint 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor a Viking Sigyn szállodahajó maga alá gyűrte a dél-koreai turistákkal teli sétahajót. A Hableány-katasztrófa után összesen 27 áldozatot találtak meg a Dunában, azonban a tragédia valós mérlege 28 fő, mivel egy utast a mai napig eltűntként keresnek a hatóságok, amelyek azon hajók felelősségét is vizsgálják, amelyek a helyszín közelében tartózkodtak, ám nem vettek részt a mentésben.

A Hableány-katasztrófa 28 ember életét követelte 2019-ben

A 2019-es budapesti hajókatasztrófa során a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében ráfutott a jóval kisebb Hableányra, amely alig néhány másodperc alatt a mélybe süllyedt. A szerencsétlenségben 28 ember vesztette életét. Bár a fő felelőst már elítélték, jelenleg egy külön eljárás zajlik a közvetlenül a helyszínre érkező másik hajó, a Viking Idun kapitánya ellen.

A Hableány roncsának kiemelése

Csendben elhajózott a Hableány roncsa felett

Az ukrán hajóskapitánynak, T. Fedirnek segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie a bíróság előtt.

Percekkel az ütközés után ugyanis úgy haladt át a már elsüllyedt Hableány hajó felett, hogy bár észlelte a bajt, meg sem próbált részt venni a mentésben.

A kapitány védekezése szerint ő csak annyit tudott, hogy történt „valamilyen baleset”, de arról állítólag senki nem tájékoztatta, hogy emberek is kerültek a vízbe.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon zajló tárgyaláson elhangzott tanúvallomásokból megdöbbentő kép rajzolódik ki a hajón uralkodó állapotokról:

Elmondása szerint a másodkapitány békésen aludt a kabinjában, semmilyen zajra vagy riasztóra nem ébredt fel. Csak később, a recepción hallotta, hogy baleset történt, de részleteket nem mondtak neki;

A matrózfelügyelő szintén aludt az incidens idején, így semmit nem észlelt a tragédiából és felettesei sem riasztották;

Az egyik matróz vallomása szerint ugyan jelezte a kapitánynak, hogy „valakit látnak a vízben”, T. Fedir egyszerűen annyit válaszolt rá, hogy ő nem lát senkit, majd folytatta útját.

„Ha tudtam volna, segítek”

A videókapcsolaton keresztül bejelentkező vádlott kitart amellett, hogy ha kapott volna vészjelzést a vízbe esett utasokról, azonnal megkezdte volna a mentést.

Állítása szerint a Viking Sigyn igazgatójával is beszélt, de ott is csak annyit közöltek vele, hogy ütköztek – az áldozatokról szó sem esett.

A bíróság májusban folytatja a tárgyalást.