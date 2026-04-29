Drogos hajléktalan csoportok tartják rettegésben a fővárosban élőket

Pattanásig feszült a hangulat Kelenföldön, ahol a tavaszi felmelegedéssel párhuzamosan a Szerémi út környékét és a helyi parkokat elárasztotta a szemét, valamint az agresszíven viselkedő, gyakran drog hatása alatt álló hajléktalanok csoportjai. Az iskolák és sportlétesítmények közvetlen közelében tanyázó csoportok nemcsak a köztisztaságot rombolják, hanem rendszeresen zaklatják a járókelőket – számolt be a Blikk.hu.

A Szerémi út mentén felhalmozott szemét és a hajléktalan sátrak felszámolása után ismét romlik a környék állapota

Pattanásig feszült a lakók türelme a drogos hajléktalanokkal szemben

A helyiek „zombiként” leírt alakokról beszélnek, akik gyakran ittasak, hangoskodnak, és ha bárki számonkéri őket, a sanyarú sorsukra hivatkozva követelnek maguknak mentességet a társadalmi normák alól. A lakók beszámolói szerint a hatósági jelenlét csak átmeneti megoldást nyújt, hiszen a rendőri intézkedés vagy a közterület-felügyelők megjelenése után a rendbontók rövid időre elvonulnak, majd minden kezdődik elölről.

Bár a hatóságok nemrégiben kisteherautónyi szemetet szállítottak el és sátrakat bontottak le a parkokban, a probléma gyökere megmaradt. Sokan úgy érzik, a hivatalos szervek tehetetlenek, és csak lakossági bejelentésre hajlandóak lépni.

A feszültség miatt a közösségben egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint a lakosoknak saját kezükbe kellene venniük az irányítást. Felmerült az ötlet, hogy helyi férfiak összefogásával, fizikai erőt is demonstrálva szorítsák ki a környékről a zavaró elemeket.

Ezzel szemben civil városvédők, köztük állatvédő önkéntesek, a párbeszéd erejében hisznek.

Szerintük határozott, de emberi hangvételű kommunikációval elérhető, hogy a parkokat használók belássák: viselkedésükkel félelmet keltenek és akadályozzák a családok pihenését. A rendőrség tájékoztatása szerint folyamatosak az ellenőrzések az emlegetett területen, de a leterheltség miatt nem tudnak minden pillanatban jelen lenni.

A jó szó csak azoknak jár, akik ezt megértik, a kötekedők, a zaklatók innentől civil kurázsira, keményebb fellépésre számíthatnak, ha nincs más, magunk vesszük kézbe a dolgokat. Kelenföld Nyolcas körzete – a választások alapján hívjuk így a Szerémi utat is magába foglaló részt – a miénk, több mint 6000 tisztességes családé, akik nem hagyják, hogy félelemben, mocsokban kelljen élniük. Szó sincs önbíráskodásról, törvénysértésről, de ha más nem tartja tisztán a körzetünket, majd mi takarítunk.

– mondta el egy helyi lakos.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

