Nem tudjuk, milyen a kib***ott orra: a felismerhetetlenségig összeverték Hajós Andrást

A Probléma Hajóssal és Márkóval című YouTube-műsorban Kathy Zsolt volt a vendég, aki menedzserként, tanárként és mentősként is ismert. A beszélgetés során a műsorvezetők főként a mentősként szerzett tapasztalatairól kérdezték. Ekkor hozta szóba Hajós András is a témához kapcsolódó személyes történetét az orvosi empátiáról – vette észre a Story.hu.

Hajós András dalszerző a képernyőről is ismert

Fotó: MW Bulvár

A nap, amikor betörték Hajós András orrát

A dalszerző fiatalon szeretett bulizni, és ha felöntött a garatra, a kötekedés sem állt távol tőle. Elárulta, hogy fiatal éveiben több olyan élménye is volt, amely elég rossz véget ért.

Nekem sok traumás végződésű esemény volt a fiatalságomban. Jártam úgy, hogy egy törött orral, nagyon csúnyán törött orral – amit többször hozzáütöttek a Móricz Zsigmond körtérhez – ültem bent nagyon sokat várva az orvosra”

– idézte fel egy buli utóéletét, hozzátéve: barátai nem éppen a legszerencsésebb módon próbálták felhívni rá az orvos figyelmét, aminek meg is lett a következménye.

Annak egyébként az volt az oka, hogy a barátaim az orvost, amikor kijött valaki mástól, átölelték, és azt mondták, hogy »kolléga, jöjjön csak, van itt egy érdekes eset«. Erre úgy megsértődött, hogy lesz*rt minket. Magyarán a részeg, verekedő fiatalembereket hátrébb sorolta a prioritásban.”

A rendszerint magabiztos celeb az adott helyzetben kiszolgáltatottnak érezte magát.

Nagyon elkeseredtem, anyámasszony katonája lettem. Már bizony talán pityeregtem is volna, amikor egyszer csak bekerültem végre valahova”

– mondta a jól ismert félmosollyal, majd hozzátette:

Ott elkezdték mondani, hogy keressek egy fényképes igazolványt. Adtak a kezembe egy tálkát, hogy azt tartsam oda, mert majd most valami lesz az orrommal. És elkezdtem kekeckedni. »Mert ha nincs fényképes igazolvány, akkor majd engem nem fognak ellátni?«"

András ekkor még próbált visszabeszélni, de az orvos egyetlen mondattal helyretette. Nem volt szükség pofonra, elég volt az, ahogyan rászólt:

Közelebb hajolt, és azt mondta: figyeljen rám, nem tudjuk, milyen a kib***ott orra. Vegye elő azt a fényképet...”

Hajós arcát látva ma is egyértelmű, hogy a nyers hangnem célba ért.

Megijedtem, és akkor összerakták az orromat”

– mesélte azzal együtt, hogy utólag teljesen jogosnak tartja az orvos tettét. Nem együttérző beszélgetéssel kellett kezelnie az adott helyzetet.