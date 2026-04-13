Halálos baleset az M5-ösön: egy nő életét már nem lehetett megmenteni

Hétfőn tragikus fordulatot vett a közlekedés az M5-ös autópályán, amikor egy halálos baleset miatt teljes útzárra volt szükség az érintett szakaszon. A Szeged felé vezető oldalon, a 27-es és 28-as kilométer között történt az ütközés, amely gyorsan komoly fennakadást okozott – írta a Bors.

Halálos baleset történt az M5 autópályán, egy nő életét már nem tudták megmenteni

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Halálos baleset az M5-ön

A rendelkezésre álló információk szerint egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A becsapódás ereje akkora volt, hogy azonnal több egységet is riasztani kellett a helyszínre, köztük mentőket és tűzoltókat is.

A mentők mindent megtettek a sérültekért és egy körülbelül 50 éves férfit fejsérüléssel, de stabil állapotban kórházba szállítottak. Egy nő azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére sem lehetett megmenteni az életét.

A baleset miatt az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, ami gyorsan több kilométeres torlódáshoz vezetett. Később a forgalmat részben a leállósávon indították meg, de a feltorlódott kocsisor csak lassan kezdett feloszlani. A hatóságok továbbra is vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

Egy másik súlyos mentés is indult egy forgalmas főúton. A baleset után még mentőhelikopter is leszállt, ahol egy betonkeverő teherautó ütközött egy személygépjárművel.