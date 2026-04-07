Elütötte, majd gázt adott: halálos baleset után sorsára hagyta áldozatát Kunmadarason

Súlyos tragédia történt Kunmadarason, ahol egy fiatal férfi bódult állapotban vezetve halálra gázolt egy gyalogost. A halálos baleset után a sofőr megállás nélkül elhajtott a helyszínről – közölte a Szoljon.hu.

Halálos baleset Kiskunmadarason Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség/Szoljon.hu

Halálos baleset: drogosan ütötte el a gyalogost

A megalapozott gyanú szerint a 26 éves kunmadarasi férfi 2026. április 1-jén este amfetamin fogyasztása után ült volán mögé, és így közlekedett a településen.

Ugyanekkor az úttest bal szélén, az autóval azonos irányban haladt egy helyi férfi, aki sötét ruházatot viselt, és nem volt rajta fényvisszaverő mellény.

A sofőr figyelmetlensége miatt áttért a bal oldali sávba, ahol észlelte a gyalogost, fékezett és kormányzott, de az ütközést már nem tudta elkerülni, és a jármű jobb elejével elütötte.

A férfi az ütközést észlelte, mégsem állt meg, és nem nyújtott segítséget, hanem elhajtott a helyszínről. Az elgázolt férfit kórházba szállították, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok szerint a sofőr több KRESZ-szabályt is megszegett.

Letartóztatták a sofőrt

Az ügyben a Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adott, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a cselekményt tagadó gyanúsított a bizonyítást befolyásolná. A férfival szemben halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés és más bűncselekmény miatt folyik az eljárás.

