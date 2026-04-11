Halálos baleset: megrázó fotók érkeztek a Vác közelében történt tragédiáról

Súlyos tragédia történt pénteken az M2-es autóúton. A halálos baleset Vác közelében, a 41-es kilométernél következett be, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze – közölte a Nool.hu.

Halálos baleset az M2-es autóúton Vác térségében Fotó: Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Maga az ütközés olyan erejű volt, hogy a személyautó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A helyszínt hosszú időre lezárták, ami komoly fennakadásokat okozott a forgalomban, különösen a nógrádi ingázók számára.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint eddig tisztázatlan körülmények között rohant egymásba a két jármű. A baleset következtében egy ember a helyszínen életét vesztette, a rendőrök teljes útlezárás mellett végezték a helyszínelést.

Kamion ütközött a személyautóval Fotó: Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Roncsba szorult a sofőr

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a személyautó vezetője a járműbe szorult. A váci tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a roncsból, majd átvizsgálták a járműveket és biztosították a helyszínt. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

