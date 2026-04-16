Halálos baleset történt a mohácsi híd építése közben

Egy átlagos munkanapnak indult, mégis tragédiába fordult a mohácsi híd építése. A halálos baleset pillanatok alatt következett be és hiába érkezett gyors segítség, már nem tudták megmenteni az áldozat életét – írta a Bama.hu.

A halálos baleset a mohácsi híd építkezésén történt

Halálos baleset az építkezésen

Sajtóértesülések szerint a 40 év körüli férfi munka közben került életveszélyes helyzetbe. A baleset után azonnal riasztották a mentőket, akik több egységgel, köztük mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre.

A szakemberek hosszú perceken át, végül több mint egy órán keresztül küzdöttek a sérült életéért. Újraélesztést is végeztek, ám a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett miután beszorult két munkagép közé, hogy minden erőfeszítés ellenére a helyszínen életét vesztette.

A tragédia egy rutinfeladat végzése közben történt, ugyanúgy, ahogyan a nem régiben egy osztrák húsfeldolgozó üzemben is. Ott egy magyar takarítónak tépte le a lábát a gyártósor.