„Megöllek!” – így tört ki a botrány egy végrehajtó irodájában

Feszült pillanatok játszódtak le egy szeghalmi irodában, amikor egy feldúlt férfi váratlanul berontott oda. A halálos fenyegetés percek alatt pánikot keltett és végül rendőri beavatkozásra volt szükség.
Komoly riadalmat okozott egy halálos fenyegetés egy szeghalmi bírósági végrehajtó irodájában, ahol egy ittas 57 éves férfi dühösen követelt magyarázatot a számlájáról levont pénz miatt. A férfi nem várta meg a hivatalos ügyfélfogadási időt, egyszerűen berontott az irodába és azonnali intézkedést követelt – írta a Beol.hu.

A halálos fenyegetés egy számlatartozás miatt harapódzott el
Halálos fenyegetés közben szabadultak el az indulatok

Sajtóértesülések szerint a férfi egy széket is felkapott és azzal a feje fölött hadonászva közelített a végrehajtóhoz. Nem próbált tájékozódni vagy megoldást keresni, inkább indulatosan követelte, hogy azonnal kapja vissza a pénzét.

Az irodában dolgozó alkalmazottak megdöbbenve figyelték a jelenetet. Többen megpróbálták lenyugtatni a férfit és arra kérték, hogy tegye le a széket, ám ez csak ideiglenesen járt sikerrel. A helyzet ezt követően sem csillapodott. A férfi újra felkapta a széket és egyre súlyosabb kijelentéseket tett: bántalmazással, sőt megöléssel fenyegette meg a végrehajtót, gyermekeit és családját. A kiszámíthatatlan viselkedés miatt az egyik dolgozó értesítette a rendőrséget.

A kiérkező egyenruhások végül intézkedtek a férfival szemben, így sikerült megfékezni a helyzetet. Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat ellene, amiért akár felfüggesztett börtönbüntetés is várhat rá.

Egy másik férfi is teljesen elvesztette a fejét a Budapestről Szombathely felé induló szerelvényen. Az őrjöngő utas viselkedése nem csak riadalmat keltett, a férfi komoly károk okozott, mintegy 900 ezer forint értékben. Emiatt bíróság előtt kell felelnie.

 

