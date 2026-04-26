„Megöllek!” – így tört ki a botrány egy végrehajtó irodájában

Komoly riadalmat okozott egy halálos fenyegetés egy szeghalmi bírósági végrehajtó irodájában, ahol egy ittas 57 éves férfi dühösen követelt magyarázatot a számlájáról levont pénz miatt. A férfi nem várta meg a hivatalos ügyfélfogadási időt, egyszerűen berontott az irodába és azonnali intézkedést követelt – írta a Beol.hu.

A halálos fenyegetés egy számlatartozás miatt harapódzott el

Halálos fenyegetés közben szabadultak el az indulatok

Sajtóértesülések szerint a férfi egy széket is felkapott és azzal a feje fölött hadonászva közelített a végrehajtóhoz. Nem próbált tájékozódni vagy megoldást keresni, inkább indulatosan követelte, hogy azonnal kapja vissza a pénzét.

Az irodában dolgozó alkalmazottak megdöbbenve figyelték a jelenetet. Többen megpróbálták lenyugtatni a férfit és arra kérték, hogy tegye le a széket, ám ez csak ideiglenesen járt sikerrel. A helyzet ezt követően sem csillapodott. A férfi újra felkapta a széket és egyre súlyosabb kijelentéseket tett: bántalmazással, sőt megöléssel fenyegette meg a végrehajtót, gyermekeit és családját. A kiszámíthatatlan viselkedés miatt az egyik dolgozó értesítette a rendőrséget.

A kiérkező egyenruhások végül intézkedtek a férfival szemben, így sikerült megfékezni a helyzetet. Az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat ellene, amiért akár felfüggesztett börtönbüntetés is várhat rá.

