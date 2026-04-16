Igen súlyos büntetést kaphat Halásztelek őrizetbe vett polgármestere

Amint azt az Origo is megírta, csütörtökön őrizetbe vették Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét. A gyanú szerint a városvezető felvetette egy 70 éves, nyugdíjas rokonát az Országgyűlés Hivatalához, aki munka nélkül jutott jelentős összegekhez. A Blikk most újabb részleteket közölt a fiktív foglalkoztatási üggyel kapcsolatban. Megtudták azt is, hogy a polgármester a saját édesanyjának intézett kamuállást egy parlamenti párt frakciójánál. Munkaszerződés szerint a foglalkoztatás jogcíme „képviselői tevékenységet segítő személyi titkár” volt.

Saját édesanyját „hozta helyzetbe” Halásztelek polgármestere

Fotó: Nagy Barnabás / Facebook

Hónapok óta tart a nyomozás Halásztelek első emberével szemben

A lap információi szerint Nagy Barnabás családjának házához egy, még decemberben indult ügyészségi nyomozás részeként szálltak ki csütörtökön a rendőrök. A hatóság több helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, tanúkat hallgatott ki, majd két személyt gyanúsított meg, köztük a halásztelki polgármestert, akit őrizetbe is vettek.

– A megalapozott gyanú lényege szerint a polgármester közreműködött abban, hogy a hozzátartozóját tényleges munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassák egy országgyűlési frakcióban. A képviselőcsoport 2024 októberében kötött szerződést a hetvenéves nyugdíjassal, amely jogviszony jelenleg is fennáll. A gyanúsított annak ellenére, hogy munkát nem végzett, fizetését rendszeresen felvette, és munkabér, valamint egyéb ellátás címén összesen 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott. Az Országgyűlés Hivatala csupán kifizető volt, így a vagyon elleni bűncselekménynek a sértettje – mondta el a Blikknek Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője.

Hosszú börtönévek várnak a polgármesterre

A Központi Nyomozó Főügyészség fiktív foglalkoztatás miatt folytat nyomozást, Nagy Barnabást pedig hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetéssel, valamint felbújtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A Blikknek nyilatkozó ügyvéd szerint a polgármestert ezekért a bűncselekményekért akár 12 év börtönre is ítélhetik.