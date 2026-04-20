A Budai Központi Kerületi Bíróság döntése értelmében bűnügyi felügyelet alá került egy városvezető, akinek a nevét ugyan nem említik, de tudható, hogy ez Halásztelek polgármestere. A férfi ellen korrupció gyanúja miatt indult eljárás. Nagy Barnabás összejátszhatott egy országgyűlési képviselővel, hogy az édesanyját fiktív módon foglalkoztassák. Az asszony, aki egy percet sem dolgozott a pénzért, kapott fizetést, amelynek nagy részét a polgármester zsebelte be, és „visszaosztott” belőle a képviselőnek is, hogy fenntartsák a csalárd alkut. A bíróság 4 hónapra és elrendelte távoltartását és a kényszerintézkedést.

Halásztelek polgármestere: Nagy Barnabás nagy bajba került

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás, hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, valamint felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználása lehet"

– olvasható a közleményben.

Ennyit vehetett fel jogosulatlanul Halásztelek polgármestere

Ahogy mi is megírtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án vette őrizetbe Nagy Barnabást, Halásztelek fideszes polgármesterét. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a városvezetőt súlyos bűncselekményekkel gyanúsították meg:

70 éves, nyugdíjas hozzátartozója révén több mint 13 millió 345 ezer forintot vett fel jogosulatlanul fiktív foglalkoztatás keretében.

A bíróság mostani döntése értelmében a bizonyítás megnehezítésének és az eljárás meghiúsításának megakadályozása érdekében rendelték el Nagy Barnabás bűnügyi felügyeletét és távoltartását. A törvényszék indoklásában kiemelte:

fennáll a veszélye annak, hogy a polgármester befolyásolná a nyomozást, ezért a korlátozások bevezetése elkerülhetetlenné vált.

„Figyelemmel a terhelt közvetlenség elve alapján tapasztalt személyiségére, az eljárás során tanúsított magatartására, tőle a magatartási szabályok betartása alappal elvárható. A bíróság ennél szigorúbb döntést nem hozhatott, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség a bűnügyi felügyeletet és a távoltartást indítványozta" – áll a törvényszék közleményében.