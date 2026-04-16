Őrizetbe vették Halásztelek polgármesterét: 13 milliót csalhattak el fiktív foglalkoztatással

A Blikk beszámolója szerint a hatóságok csütörtökön összehangolt akció keretében csaptak le a Pest vármegyei település vezetőjére. A nyomozás adatai szerint Halásztelek polgármestere közreműködött abban, hogy egy idős hozzátartozóját papíron, tényleges munkavégzés nélkül, egy országgyűlési képviselő alkalmazottként foglalkoztassa. A gyanú szerint az érintett nyugdíjas fizetése és egyéb juttatásai részben a gyanúsítottak zsebében köthettek ki.

Csütörtökön őrizetbe vették Halásztelek fideszes polgármesterét

Súlyos bűncselekményekkel vádolják Halásztelek első emberét

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali helyzettel való visszaélésre irányuló, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés bűntette, valamint felbujtóként, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználása vétségének megalapozott gyanúját közölte a polgármesterrel. Az ügyészség elrendelte Nagy Barnabás őrizetbe vételét, a másik gyanúsított jelenleg szabadlábon védekezik.

Milliók vándoroltak a „családi kasszába”

Az Országgyűlés Hivatala (OH) 2024 októberében kötött szerződést a 70 éves nyugdíjassal. Bár az illető egy percet sem dolgozott, a fizetését és egyéb ellátásait – összesen 13 millió 345 ezer forintot – rendszeresen felvette, majd annak egy részét visszajuttatta a polgármesternek.

A fiktív foglalkoztatási ügy kapcsán az OH tisztázta: nem a hivatal saját állományáról van szó, hanem egy képviselői alkalmazottról. Az országgyűlési képviselőknek ugyanis joguk van titkárokat vagy segítő személyzetet felvenni, a szerződést pedig ilyenkor az OH köti meg a képviselő kérésére. Így, amennyiben a vádak beigazolódnak, az Országgyűlés Hivatala az ügy károsultjának tekinthető.

