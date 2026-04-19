Holttestre bukkantak a tűzoltók Kállón

Teljesen kiégett egy hetven négyzetméteres családi ház Kállón, az Erzsébet királyné úton, miután vasárnapra virradó éjjel tűz ütött ki az ingatlanban. A berceli, aszódi és hatvani egységek oltási munkálatai ellenére a háztűz halálos áldozatot követelt, a katasztrófavédelem szóvivője egy ember halálát erősítette meg – írta a Nool.hu.

Egy ember meghalt Kállón háztűzben

Fotó: Beküldött fotó/Ládi László

Halálos háztűz Kállón

Vasárnap hajnalban teljesen kiégett egy hetven négyzetméteres családi ház Kállón. Az épületben tartózkodó két ember közül csak egyikük tudott kimenekülni, társa életét a berceli, aszódi és hatvani tűzoltók beavatkozása ellenére sem sikerült megmenteni.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet vélhetően egy villanyrezsó okozta.

A hatóságok a tragédia kapcsán ismét felhívták a figyelmet a füstérzékelők fontosságára, amelyek megelőzhetik a hasonlóan súlyos kimenetelű háztűz kialakulását.

