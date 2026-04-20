Még visszarohant a kállói férfi az égő házba, de másodjára nem jutott ki

A vasárnap hajnali kállói tragédiát a feltételezések szerint egy meghibásodott villanyrezsó okozhatta. A lángok megfékezésén három település tűzoltói dolgoztak, akik végül három vízsugárral tudták elfojtani a tüzet. A háztűz egy 70 év körüli férfi életét követelte, a megrázó esettel kapcsolatban pedig az áldozat hozzátartozói is megszólaltak – írta a Nool.hu.

Háztűzben vesztette életét egy 70 éves férfi

Mindenüket felemésztette a kállói háztűz

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Nógrád vármegyei településen vasárnap hajnalban felcsapó lángok teljesen megsemmisítették egy idős házaspár otthonát. A tragédiát vélhetően egy meghibásodott villanyrezsó okozta hajnali egy óra körül; a lakókat a fojtogató füst ébresztette fel. Bár az ingatlanból kezdetben mindketten épségben kijutottak, a 70 év körüli férfira a végzete várt:

visszarohant a házba a ruháikért, de a lángok és a füst fogságából már nem tudott szabadulni.

A gyászoló család elmondása szerint a túlélő édesanya élete munkája veszett oda: a bútorok, a személyes tárgyak és még a frissen felvett nyugdíj is a háztűz martalékává vált. Az asszony jelenleg az egyik gyermekénél húzta meg magát, mivel otthona lakhatatlanná vált. A hozzátartozók most a közösség segítségében bíznak, hogy újrakezdhessék a romok felett; aki támogatni szeretné a családot, a 06-70-577-7597-es telefonszámon veheti fel velük a kapcsolatot.