Helikopterrel vadászott a szabálytalankodókra a rendőrség – videóval

A napokban nagyszabású razzia vette kezdetét az autópályán, amelynek során helikoptereket is bevetettek a rendőrök. Az M1-es ellenőrzés során a hatóságok a földről és a levegőből is figyelték az autósokat – közölte a Kemma.hu.

A levegőből, helikoptert bevetve is figyelik a sofőröket az M1-es autópályán

Fotó: police.hu

Ellenőrzés helikopterrel

Április 24-én a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség összehangolt akciót hajtott végre az M1-es autópályán. A művelet során helikoptert is bevetettek, így a szabályszegőknek esélyük sem volt észrevétlenül közlekedni. A hatóságok közlése szerint az ellenőrzés során egy embert elfogtak, egyet előállítottak, több mint 30 sofőrrel szemben intézkedtek, és 11 közigazgatási eljárást is elindítottak.

A lebukott sofőrök között volt ittas vezető, valamint olyan autós is, aki nem használta a biztonsági övet, és akadt olyan is, aki eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. Ezek a szabálytalanságok különösen veszélyesek, hiszen jelentősen növelik a balesetek kockázatát.

Nem számítottak rá, hogy figyelik őket

A rendőrség külön kiemelte: aki azt hiszi, hogy nem figyelik, téved. A modern ellenőrzési módszereknek köszönhetően már a levegőből is kiszűrik a szabályszegőket, így egyre nehezebb elkerülni a lebukást.

Az M1-es autópályán ráadásul jelenleg több helyen is munkálatok zajlanak, terelések és időszakos lezárások nehezítik a közlekedést. Ilyen körülmények között különösen fontos a szabályok betartása, mert egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat, amit többek között a februári súlyos baleset is bizonyít. Komoly fennakadásokkal kellett számolniuk az autósoknak azon a napon, különösen a főváros irányába tartóknak. A tömegbaleset miatt az M1-es autópályán több kilométeres torlódás alakult ki, teljesen beállt a forgalom.