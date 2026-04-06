Összetört az édesanya és az osztálytársak: halálra gázolt a HÉV egy 14 éves fiút Óbudán

A Borsonline.hu beszámolója szerint előző héten tragédia történt Óbudán: a 14 éves fiút a Papírgyár utca és a Határ út találkozásánál, a HÉV-sínek mentén lépett az átjáróba, miközben fülhallgatóval a fülében és telefonját nyomkodva ment keresztül. A közeledő mozdony elgázolta, majd a mentők rögtön kórházba szállították a HÉV baleset után.

A HÉV baleset után az iskolatársak és a szemtanúk mélyen megdöbbentek

Barátai és tanárai mélyen gyászolják a HÉV balesetben elhunyt fiút

Ahogy azt korábban megírtuk, meghalt az intenzíven az elgázolt kiskamasz.

Kint volt vagy négy menőkocsi, azt hittük, hogy megtörtént a legrosszabb. Aztán láttuk, hogy nincs letakarva senki, a srácot beteszik a mentőbe. Imádkozunk az életéért, remélem, hogy felépül

– mesélte az egyik szemtanú.

Óbudai iskolájában a fiú kiemelkedett a társai közül: intelligens, jó humorú és életrevaló volt, akit mindenki szeretett. Édesanyja szívszorítóan búcsúzott a fiától:

Barnabás meghalt. 14 éves volt. Elütötte a HÉV. 20 métert repült. Eszméletlenül szállították el, életveszélyes állapotban. Még egy napig küzdöttek érte

Itt történt a helyszínelés a gázolás után

A tragédia okát az okozta, hogy a fiú vélhetően nem hallotta a HÉV figyelmeztető kürtjét és a telefonja elvette a figyelmét. Az asszony így folytatta:

Hogy a fülébe dugott fülhallgató zajszűrős volt-e, vagy sem, hogy ordított-e benne a zene vagy épp „pianoban” zümmögött, már senki nem mondja meg. Mit nézhetett a mobiltelefonján, amikor a HÉV elé lépett gyanútlanul...? Ki tudja...A Teremtő úgy alkotta meg az agyat, hogy kikapcsol egy ilyen pillanatban. Reménykedhetünk, hogy nem érzett semmit.

Barátai azóta is romokban hevernek:

,A környezete összetört a hír hallatán. Nehéz ilyenkor bármit is mondani vigaszként. Sokan először szembesülnek a visszafordíthatatlannal. Vigyázzatok a szeretteitekre! Vegyétek ki azt a dugót a fülükből, amikor közlekednek és mondjátok el, hogy ha a telefont nézik, akkor nem látnak mást. A világ veszélyes. Nem csak a HÉV, de megannyi helyzet jöhet. Vakon és süketen kivédhetetlenek. Utolérnek. Isten veled, Barnus! A hozzátartozóknak erőt és hitet kívánok ennek a tragédiának túléléséhez!

– zárta sorait.