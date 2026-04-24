Nem mindennapi ember a gödöllői HÉV-gázolás áldozata

Csütörtök délelőtt megrázó jelenetek játszódtak le a H8-as HÉV vonalán, Rákosfalva és Nagyicce között. Egy Gödöllő felé tartó H8-as HÉV elgázolt egy férfit, aki a síneken próbált átkelni. Úgy tudni, nem kijelölt átjárónál, hanem a Szolnoki utca közelében, a nyílt pályaszakaszon ment át. A szerelvény vezetője többször is jelzett, de már nem tudta elkerülni az ütközést – számolt be róla a Blikk.hu.

A HÉV Rákosfalva és Nagyicce állomás között, nyílt sínpályán gázolta el a tanárt

A HÉV forgalmát azonnal felfüggesztették

A baleset után a forgalmat azonnal leállították mindkét irányban. A helyszínre rövid időn belül mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek. A Hévinform tájékoztatása szerint a 10:03-kor az Örs vezér teréről Cinkota felé induló járat érintett az esetben, és Rákosfalva, valamint Mátyásföld alsó között ideiglenesen módosult a közlekedés rendje.

Sajtóinformációk szerint az áldozat egy helyi középiskola informatikatanára volt, akit sokan ismertek a környéken. A tragédia hírére többen virágot vittek a sínekhez, csendben emlékezve rá. Diákjai is mélyen megrendültek, sokakat sokként ért a hír, hiszen kedvelt tanárukról volt szó.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de a legtöbben figyelmetlenséget feltételeznek. A helyiek értetlenül állnak az eset előtt, mivel az érintett szakaszon nincs kijelölt átkelő, ráadásul kifejezetten veszélyes területről van szó. A sínek egyik oldalán egy alacsony töltés, a másikon pedig szalagkorlát húzódik, amely mögött közvetlenül a forgalmas Kerepesi út található.

Telefonját nyomkodó gyereket gázolt el a szentendrei HÉV

Ahogy az Origo is megírta, március végén egy 14 éves fiút ütött el a HÉV a III. kerületi Határ úti megállónál hétfő este, fél hét körül. A mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították, miközben a rendőrök megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát. A kamasz egy héttel később, a kórházban vesztette életét.