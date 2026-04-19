Tizenkét napig élt együtt áldozata oszladozó holttestével a gyilkos

Brutális gyilkosság miatt ítéltek el egy férfit Angliában, aki megölte azt a mozgáskorlátozott férfit, akinek a gondozását vállalta, majd közel két héten át együtt élt a holttesttel – számolt be róla a Daily Mail.

Szőnyegbe csavarva találták meg az idős férfi holttestét

Tizenkét napig rejtegette áldozata holttestét

A 64 éves Leon Pratt holttestét 2024. október 26-án találták meg mentősök a Shropshire megyei Telfordban, saját otthonában. A férfi testét egy takaróba csavarva, az ágyán fekve találták meg, már erősen bomló állapotban. A szomszédok értesítették a hatóságokat, miután hetekig nem látták a férfit.

A mentősök már a ház előtt érezték a bomló test szagát.

A lakásban a 52 éves Jason Trundle fogadta őket, aki Pratt nem hivatalos gondozójaként élt a férfival. A hálószobára mutatva közölte:

Ott van. Körülbelül 12 napja halott.”

Trundle kikerülte a válaszadást a halál körülményeire vonatkozó kérdésekre. Azt mondta:

Nem öltem meg, csak meghalt.”

Hozzátette, hogy senkinek nem szólt az esetről. Indoklása szerint nem volt hova mennie, pénze sem volt, és „gondoskodnia kellett a kutyáról”. A mentősök kérdéseire többször is megtagadta a választ, miközben azt állította, hogy az áldozat egészségi állapota miatt nem volt magánál, és időnként be kellett zárnia a házba, amikor elment otthonról.

A gyilkos szerint áldozata elvesztette az irányítást az élete felett.

A kiérkező rendőröknek sem adott érdemi magyarázatot, végül a helyszínen őrizetbe vették. Bár kezdetben óvadék ellenében szabadlábra került, később gyilkossággal vádolták meg, miután a boncolás kimutatta: Pratt súlyos sérüléseket szenvedett a hátán, bordáin és a nyakán. Az ügyészség szerint Trundle hajléktalanként költözött be a férfihoz, aki befogadta és rábízta a mindennapi gondozását.

A nyomozás során kiderült, hogy az áldozat utoljára 2024. szeptember 27-én használta a telefonját és az autóját – valószínűleg ekkor történt a gyilkosság is.

Joanne Delahay nyomozó szerint Trundle tette felháborító, és az, hogy hetekig titkolta a történteket, megfosztotta az áldozat családját attól, hogy méltó módon elbúcsúzhassanak szerettüktől. A bíróság végül bűnösnek találta a férfit gyilkosságban. A Worcesteri Koronabíróság 2026. április 10-én életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, amelyből legalább 19 évet kell letöltenie.