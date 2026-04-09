Karnyújtásnyira a családjától feküdt két évig az eltűnt Árpád holtteste

A környékbeli összefogás és a hetekig tartó megfeszített keresés ellenére is rejtély maradt Nemes Árpád sorsa napokkal ezelőttig, aki 2024 áprilisában indult el otthonról kerékpárjával, de soha nem tért haza. A Somogy vármegyei férfi ízületi fájdalmai miatt választotta a biciklit, mivel a gyaloglás nehézkes és fájdalmas volt számára, de a kutatóegységek akkor nem találták nyomát. A tragikus bizonytalanság végére 2026. április 4-én került pont, amikor az otthonától nem messze, egy romos pincében megtalálták a holttestét – írta a Blikk.hu.

Pincében találták meg a kétéve eltűnt édesapa holttestét

Amikor az ízületi fájdalmakkal küzdő Árpád 2024-ben kerékpárjával nyomtalanul eltűnt, Szabadi lakói és a hivatásos mentőcsapatok napokon át, kutyákkal és hőkamerákkal fésülték át a környéket.

A fia minden reménysugarat megragadott, még látóktól is segítséget kért, de a technika és az emberi összefogás akkor kudarcot vallott.

A sűrű növényzet és a lombkoronák két teljes éven át elfedték a tragédia helyszínét, így a család kénytelen volt beletörődni a bizonytalanságba.

A megrázó fordulat idén áprilisban érkezett el, amikor az enyhébb tavaszi vegetáció miatt egy ismerős kiszúrta az elhagyott biciklit az egyik út menti bozótosban.

A kerékpártól nem messze, egy elhagyatott, romos pince mélyén találták meg a férfi holttestét, aki mindvégig csupán néhány percre feküdt az otthonától.

Bár a maradványok két év után előkerültek, a halála pontos okát még vizsgálják, így a fiúnak egyelőre nincs válasza arra, miért kellett édesapjának ilyen magányos és rejtélyes módon meghalnia.

Míg a somogyi tragédiánál az otthon közelsége tette felfoghatatlanná az eseményeket