Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
holttest

Karnyújtásnyira a családjától feküdt két évig az eltűnt Árpád holtteste

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pontosan két évvel az eltűnése után fejeződött be a 2024 áprilisa óta tartó, reményvesztett kutatás a nyomtalanul eltűnt Árpád után. A férfi otthonától csupán néhány percre, egy elhagyatott, romos épületben találták meg a szerencsétlenül járt embert holttestét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestkerékpáreltűntférfi

A környékbeli összefogás és a hetekig tartó megfeszített keresés ellenére is rejtély maradt Nemes Árpád sorsa napokkal ezelőttig, aki 2024 áprilisában indult el otthonról kerékpárjával, de soha nem tért haza. A Somogy vármegyei férfi ízületi fájdalmai miatt választotta a biciklit, mivel a gyaloglás nehézkes és fájdalmas volt számára, de a kutatóegységek akkor nem találták nyomát. A tragikus bizonytalanság végére 2026. április 4-én került pont, amikor az otthonától nem messze, egy romos pincében megtalálták a holttestét – írta a Blikk.hu.

Fotó: MW archív

Két év után találták meg a holttestet

Amikor az ízületi fájdalmakkal küzdő Árpád 2024-ben kerékpárjával nyomtalanul eltűnt, Szabadi lakói és a hivatásos mentőcsapatok napokon át, kutyákkal és hőkamerákkal fésülték át a környéket. 

A fia minden reménysugarat megragadott, még látóktól is segítséget kért, de a technika és az emberi összefogás akkor kudarcot vallott. 

A sűrű növényzet és a lombkoronák két teljes éven át elfedték a tragédia helyszínét, így a család kénytelen volt beletörődni a bizonytalanságba.

A megrázó fordulat idén áprilisban érkezett el, amikor az enyhébb tavaszi vegetáció miatt egy ismerős kiszúrta az elhagyott biciklit az egyik út menti bozótosban. 

A kerékpártól nem messze, egy elhagyatott, romos pince mélyén találták meg a férfi holttestét, aki mindvégig csupán néhány percre feküdt az otthonától. 

Bár a maradványok két év után előkerültek, a halála pontos okát még vizsgálják, így a fiúnak egyelőre nincs válasza arra, miért kellett édesapjának ilyen magányos és rejtélyes módon meghalnia.

Míg a somogyi tragédiánál az otthon közelsége tette felfoghatatlanná az eseményeket, addig a grönlandi hegyekben egy magyar férfi holttestének megtalálása a kietlen messzeség és a zord körülmények miatt borzolja a kedélyeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról