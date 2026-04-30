Nem volt halotti bizonyítványa, ezért a holttesttel ment be a bankba

Egészen megdöbbentő eset történt egy indiai bankfiókban, ahol egy férfi a frászt hozta a bent tartózkodókra. A holttestet azért hozta magával, mert az ügyintézésen nem tudta más módon igazolni testvére halálát – írja a Bors.

Halotti bizonyítványa nem volt, így a holttestet vitte magával az ügyintézéshez

Fotó: Illusztráció (Olia Danilevich/Pexels)

Holttest a bankban

Az eset Odisha államban történt, ahol egy 52 éves férfi jelent meg az Indian Overseas Bank egyik fiókjában. Azért ment, hogy hozzáférjen az elhunyt testvére után maradt pénzhez, azonban nem rendelkezett halotti anyakönyvi kivonattal.

A férfi a BBC-nek elmondta: mivel nem voltak papírjai, úgy döntött, a maradványokat viszi magával, hogy bizonyítsa a halál tényét.

Nem ezt kérte a bank

A pénzintézet közleményben reagált az esetre és hangsúlyozta, hogy nem kértek fizikai bizonyítékot. Szerintük a férfi nem követte a hivatalos ügyintézési folyamatot, amely dokumentumok bemutatását írja elő.

Azt is közölték, hogy a férfi ittas állapotban érkezett, majd miután elküldték, visszatért, és ekkor hozta magával a földi maradványokat.

A történtek komoly sokkot okoztak a dolgozóknak és az ügyfeleknek is. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy rövid időn belül a rendőrség is a helyszínre érkezett.

A fiókvezető, Sushant Kumar Sethi elmondta: a férfi korábban még azt állította, hogy testvére él, később azonban már a haláláról beszélt. Az eset végül lezárult, miután a hatóságok kiállították a szükséges dokumentumokat, így a férfi hozzáférhetett az örökséghez.

