Rendőrségi kordon a Duna partján: egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak vasárnap

A szlovák rendőrség közösségi oldalán közzétett beszámolója szerint vasárnap délután megrázó felfedezést tettek Pozsonyban, a Duna partján. A hatóságokat a segélyhívón keresztül értesítették, miután a folyóban egy holttestre bukkantak. A helyszíni vizsgálatok során megállapították, hogy az áldozat egy férfi, ám a személyazonosságát egyelőre nem sikerült tisztázni, az ügyben pedig rendőrségi nyomozás indult – írta a Tények.hu.

Újabb holttestet adott ki a Duna

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A tavaszi áradásokkal és a felmelegedéssel a Duna ismét holttesteket vetett a partra

Ide haza nagy port kavart egy februári felvétel, amelyen egy folyóba hajtott autó kiemelését rögzítették. A műszaki mentés során derült fény a tragédiára, amikor a roncs belsejében egy holttestet találtak. Erről ide kattintva olvashatnak bővebben.

Egy másik márciusi hírben arról számoltunk be, hogy a Duna ismét egy emberi testet vetett ki magából. Az ilyen esetekben a hatóságok számára a legnagyobb kihívást sokszor az azonosítás jelenti, mivel a vízben talált testek állapota miatt gyakran csak DNS-vizsgálattal deríthető ki az áldozatok kiléte.