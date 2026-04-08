Magyar turista holttestét találták meg a grönlandi hegyekben

A grönlandi rendőrség vizsgálatot indított egy Sisimiut közelében történt tragikus túrabaleset körülményeinek tisztázására. A hatóságok a hegyi terepen találták meg a szerencsétlenül járt férfi holttestét.
Tragikus véget ért egy magyar fiatalember hegyi kirándulása Grönlandon, ahol a gyanú szerint túrázás közben elesett és egy szakadékba zuhant. A sisimiuti rendőrség vizsgálata megerősítette a baleset tényét, a kutatóegységek pedig már csak a szerencsétlenül járt férfi holttestét tudták kiemelni a mélyből – írta a Borsonline.hu.

Melegrekord Grönland - (FILES) Houses of a residential area and ice floes floating on the sea are seen at the coastline of Nuuk, Greenland, on January 29, 2026. Greenland's capital Nuuk registered its warmest ever January -- beating a record that stood for 109 years -- as temperatures soared across the Arctic island's west coast, the Danish Meteorological Institute said on february 16, 2026. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)
A hatóságok feltételezése szerint egy külföldi turista vesztette életét a grönlandi hegyekben, bár a vizsgálatok még javában zajlanak. Poul Kreutzmann rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint a környékről nem jelentettek eltűnést, így vélhetően egy átutazóban lévő férfit ért a végzetes baleset.

A tragédiára motoros szánnal közlekedők figyeltek fel, akik először csak gazdátlan tárgyakat láttak a hóban, majd rövid keresés után ráleltek a fiatal magyar férfi holttestére is. 

Bár a nyomozás még tart, az elsődleges jelek arra utalnak, hogy a szerencsétlenül járt túrázó zuhanás áldozata lett.

Míg Grönlandon egy magányos túrázó tragédiája rázta meg a közvéleményt, addig idehaza a Bakonyban a mentőcsapatok és egy mentőhelikopter összehangolt küzdelmére volt szükség, hogy megmentsenek egy bajba jutott kirándulót.

 

