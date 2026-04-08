Magyar turista holttestét találták meg a grönlandi hegyekben

Tragikus véget ért egy magyar fiatalember hegyi kirándulása Grönlandon, ahol a gyanú szerint túrázás közben elesett és egy szakadékba zuhant. A sisimiuti rendőrség vizsgálata megerősítette a baleset tényét, a kutatóegységek pedig már csak a szerencsétlenül járt férfi holttestét tudták kiemelni a mélyből – írta a Borsonline.hu.

Magyar turista holttestét találták meg Grönlandon

A hatóságok feltételezése szerint egy külföldi turista vesztette életét a grönlandi hegyekben, bár a vizsgálatok még javában zajlanak. Poul Kreutzmann rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint a környékről nem jelentettek eltűnést, így vélhetően egy átutazóban lévő férfit ért a végzetes baleset.

A tragédiára motoros szánnal közlekedők figyeltek fel, akik először csak gazdátlan tárgyakat láttak a hóban, majd rövid keresés után ráleltek a fiatal magyar férfi holttestére is.

Bár a nyomozás még tart, az elsődleges jelek arra utalnak, hogy a szerencsétlenül járt túrázó zuhanás áldozata lett.

