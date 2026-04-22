Napok óta nem látták: holttestet találtak egy hortobágyi házban

A Balmazújvárosi Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint kedden egy hortobágyi ingatlanhoz riasztották az egységeket, mivel a tulajdonost napok óta nem látták a környéken. A tűzoltók bejutottak a házba, ahol a rendőrség és a mentők jelenlétében rátaláltak a férfira, ám a holttest megtalálásakor már csak a halál beálltát tudták megállapítani – írta a Haon.hu.

Holttestet találtak egy hortobágyi házban (Illusztráció)

A mentőszolgálat munkatársai egy 70 év körüli férfi halálát állapították meg egy hortobágyi ingatlannál történt intézkedés során. A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, így a holttest megtalálása után rendőri eljárásra nem volt szükség.

Míg a hortobágyi esetben nem merült fel bűncselekmény gyanúja, a miskolci vasútállomáson tragikusabb események történtek, ahol egy szóváltást követő késelés végződött halállal.