Ismeretlen férfi holttestét találták meg Bács-Kiskun vármegyében

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elhunyt azonosításában. A holttestre Szalkszentmártonban bukkantak április 14-én.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy elhunyt férfi személyazonosságának megállapításában. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel az április 14-én, Szalkszentmártonban talált holttest azonosítása eddig nem járt eredménnyel – adta hírül a Baon.hu.

A holttest azonosítása eddig nem járt sikerrel Fotó: illusztráció/Nagy Balázs

Így segíthet a holttest azonosításában

Az elhunyt testmagassága 181-185 centiméter, testsúlya 81-90 kg, testalkata közepes. Haja rövid és sűrű.

A férfi ilyen ruházatot viselt:

  • zöld, XL-es méretű póló, 
  • kék színű, koptatott farmernadrág, m.saradenim felirattal,
  • bakancsa: bézs-fekete-fehér, belül szőrmés, 46-os méretű,
  • st. club feliratú, szürke boxer
  • alnwick márkájú, XL-es, lila kabát
  • kék színű zokni.

A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik kilétével kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a +36(76)551-100-as telefonszámot, illetve a 112-es segélyhívót.

Női holttestre bukkantak Csepelen

Rendőrök lepték el Budapest XXI. kerületének egyik forgalmas utcáját április 20-án este. A helyszínen egy 45 éves nő holttestét találták meg.

 

