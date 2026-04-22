Ismeretlen férfi holttestét találták meg Bács-Kiskun vármegyében

A rendőrség a lakosság segítségét kéri egy elhunyt férfi személyazonosságának megállapításában. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel az április 14-én, Szalkszentmártonban talált holttest azonosítása eddig nem járt eredménnyel – adta hírül a Baon.hu.
Így segíthet a holttest azonosításában
Az elhunyt testmagassága 181-185 centiméter, testsúlya 81-90 kg, testalkata közepes. Haja rövid és sűrű.
A férfi ilyen ruházatot viselt:
- zöld, XL-es méretű póló,
- kék színű, koptatott farmernadrág, m.saradenim felirattal,
- bakancsa: bézs-fekete-fehér, belül szőrmés, 46-os méretű,
- st. club feliratú, szürke boxer
- alnwick márkájú, XL-es, lila kabát
- kék színű zokni.
A rendőrség azt kéri, hogy aki felismeri az elhunytat, vagy információval rendelkezik kilétével kapcsolatban, jelentkezzen személyesen a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a +36(76)551-100-as telefonszámot, illetve a 112-es segélyhívót.
