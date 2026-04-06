Két éve eltűnt férfi holttestét találták meg Szabadiban

2024 áprilisában eltűnt egy idős ember a Somogy vármegyei Szabadiban. A férfi felkutatására akkor összefogott a falu és a hatóság, két évvel később azonban már csak a holtteste került elő – számolt be a Sonline.hu.

Egy romos pincénél került elő a kerékpár és a holttest is

Az idős férfi eltűnése napján reggel elment otthonról, utoljára délután látták a szőlőhegyről lefelé sétálni, majd nyoma veszett. Akkoriban a környéket drónnal többször is átvizsgálták, valamint a kaposvári KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat is a keresők segítségére sietett, de nem jártak eredménnyel.

Két év után került elő a holtteste

A Somogy vármegyei hírportál információi szerint április 4-én, szombaton egy romos pincénél felismerték a férfi kerékpárját, majd rátaláltak az emberi maradványokra is. Az eltűnt szabadi férfit a családja azonosította.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: az elsődleges információk alapján az elhunyt személy azonos az eltűntként keresett férfivel, a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség nem merült fel. A körülményeket a Kaposvári Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

Megtalálták a Nagy Ő sztárjának holttestét

Hosszú ideig tartó bizonytalanság után végre választ kaptak a hatóságok Lovas Annabella eltűnésének ügyében. A holttest azonosítása kulcsfontosságú lépés volt, amely közelebb vitt a történtek megértéséhez.