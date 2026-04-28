Két hét után találták meg: megdöbbentő helyről került elő a holttest

Közel két hete tűnt el nyomtalanul az az 57 éves döbröközi asszony, akit utoljára április közepén láttak. A hatóságok nagy erőkkel indították meg a kutatást, ám a holttest olyan helyről került elő, amelyre a keresőcsapatok sem számítottak.
Döbbenetes felfedezést tettek a rendőrök Döbröközön, miután egy helyi asszony eltűnése miatt vonultak ki egy családi házhoz. Bár az 57 éves nőt már csaknem két hete hiába keresték, a nyomok végül a saját udvarára vezettek: az ingatlan átvizsgálásakor a katasztrófavédelem munkatársai egy holttestet emeltek ki a kertben lévő kút mélyéről – írta a Teol.hu.

Saját udvaráról került elő a két hete eltűnt asszony holtteste
Fotó:  Police.hu 

Holttest a kútban

Fordulatot hozott a tragédia vizsgálata: a rendőrség emberölés bűntette miatt indított büntetőeljárást. Miután a katasztrófavédelem kiemelte a holttest maradványait az udvari kútból, az igazságügyi orvosszakértő bevonásával zajló nyomozás hamar eredményre vezetett.

A bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 54 éves helyi férfit a nyomozók már el is fogták. A gyanúsított kihallgatását követően a rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt, aki ellen emberölés miatt folyik az eljárás.

