Megtalálták a Nagy Ő sztárjának holttestét

Hónapokig tartó nyomozás után sikerült azonosítani egy korábban eltűntté nyilvánított realityszereplő holttestét, amelyet egy spanyol szigeten találtak meg. A holttest kilétének megerősítése lezár egy hosszú ideje húzódó, sok kérdést felvető ügyet. A 32 éves Lovas Annabella, a Bachelor UK 2021-es magyar változatban vált ismertté, majd 2024-ben tűnt el és bár egy időre sikerült kapcsolatba lépni vele, később ismét nyoma veszett. A hatóságok aztán egy természetes vízgyűjtő területen bukkantak rá egy ismeretlen nőre, akinek az azonosítása sokáig komoly kihívást jelentett – írta a Bors.

Azonosították Lovas Annabella holttestét

A holttest azonosítása nem volt egyértelmű elsőre

A holttest állapota miatt a hagyományos azonosítási módszerek kezdetben nem vezettek eredményre. Sem ujjlenyomatot, sem használható DNS-mintát nem tudtak rögzíteni, így a nyomozók más megoldásokat kerestek.

A fordulatot végül egy fogból vett minta hozta meg. A fogazat ugyanis rendkívül ellenálló és egyedi jellemzői alapján alkalmas az azonosításra. Ennek segítségével sikerült megerősíteni, hogy az eltűnt nő, Lovas Annabella maradványairól van szó.

A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ugyanakkor a halál pontos körülményeit továbbra is vizsgálják. Feltételezések szerint a nő nehéz élethelyzetbe került, elfogyhatott a pénze és az utcára kerülhetett, majd egy idő után elveszítette a kapcsolatot a külvilággal is.

A szakértők úgy vélik, hogy a holttestet a természeti körülmények, a heves esőzések és áradások sodorhatták arra a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül rátaláltak.

A keresést komoly kihívások is nehezítették, ugyanis a terület megközelítése bonyolult volt és a környezeti viszonyok sem kedveztek a vizsgálatoknak. A nyomozók végül drónokat és más eszközöket is bevetettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a történtekről. Bár az elhunyt személyazonosságára már választ kaptak, az ügy teljes körű feltárása még nem zárult le.

