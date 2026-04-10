Rendőrök és tűzoltók vonultak ki egy III. kerületi, nyolcszintes lakóházhoz a romániai Bukarestben, miután füst kezdett terjedni az egyik első emeleti lakásból, a lépcsőházat pedig ki kellett üríteni. A tűz eloltása után a kiégett otthonban egy 72 éves, ismert altatóorvos holttestére bukkantak. Hamar kiderült, hogy nem baleset történt. A férfi testén ugyanis több szúrt sérülést találtak, amelyek arra utalnak, hogy megkéselte valaki – írta a Maszol.ro.

Ismert orvos meztelen holtteste került elő egy fővárosi lakásból

Fotó: Lennart Wittstock / Pexels.com

A holttest árulkodik a gyilkosról

Már az is kiderült, hogy a lakás konyhájában érte a halálos támadás a hónap elején, a gyilkossági nyomozók szerint váratlanul szúrták le. A helyszínen több kést is találtak.

Ezeket mind lefoglalták, és szakértői vizsgálatra küldték, hogy kiderüljön, valamelyik lehetett-e a gyilkos fegyver.

A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint a nyugdíjas korú orvossal egy nála jóval fiatalabb ember végezhetett. A szúrások hevességéből pedig arra következtetnek, hogy nagy valószínűséggel egy nő. Nem zárják ki, hogy az aneszteziológus rablótámadás áldozata lett.

Nem a volt felesége és nem az élettársa szúrta meg

Az ügyben több embert is meghallgattak már, köztük az orvos volt feleségét és a jelenlegi élettársát is.

Mivel mindkettőjüknek van alibijük, nem tekintenek rájuk gyanúsítottként a rendőrök. Ugyanakkor azt a lehetőséget még nem zárták ki, hogy valamelyikük akár a bűntársa is lehetett a gyilkosnak, hiszen nem lehetetlen, hogy nem egy magányos elkövetőről van szó.

A helyszínről és az orvosról felvételt is láthat, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.