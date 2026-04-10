Ismert orvos meztelen holtteste került elő egy fővárosi lakásból

Rendőrök és tűzoltók vonultak ki egy III. kerületi, nyolcszintes lakóházhoz a romániai Bukarestben, miután füst kezdett terjedni az egyik első emeleti lakásból, a lépcsőházat pedig ki kellett üríteni. A tűz eloltása után a kiégett otthonban egy 72 éves, ismert altatóorvos holttestére bukkantak. Hamar kiderült, hogy nem baleset történt. A férfi testén ugyanis több szúrt sérülést találtak, amelyek arra utalnak, hogy megkéselte valaki – írta a Maszol.ro.
A holttest árulkodik a gyilkosról
Már az is kiderült, hogy a lakás konyhájában érte a halálos támadás a hónap elején, a gyilkossági nyomozók szerint váratlanul szúrták le. A helyszínen több kést is találtak.
Ezeket mind lefoglalták, és szakértői vizsgálatra küldték, hogy kiderüljön, valamelyik lehetett-e a gyilkos fegyver.
A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint a nyugdíjas korú orvossal egy nála jóval fiatalabb ember végezhetett. A szúrások hevességéből pedig arra következtetnek, hogy nagy valószínűséggel egy nő. Nem zárják ki, hogy az aneszteziológus rablótámadás áldozata lett.
Nem a volt felesége és nem az élettársa szúrta meg
Az ügyben több embert is meghallgattak már, köztük az orvos volt feleségét és a jelenlegi élettársát is.
Mivel mindkettőjüknek van alibijük, nem tekintenek rájuk gyanúsítottként a rendőrök. Ugyanakkor azt a lehetőséget még nem zárták ki, hogy valamelyikük akár a bűntársa is lehetett a gyilkosnak, hiszen nem lehetetlen, hogy nem egy magányos elkövetőről van szó.
