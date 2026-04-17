Holttestet találtak Pécsen, egyelőre senki sem tudja, mi történt

Újabb rejtélyes eset tartja izgalomban Baranya vármegyét, miközben még a kárászi tragédia részletei is foglalkoztatják a helyieket. Ismeretlen férfi holttestére találtak rá Pécsett, gőzerővel nyomoz a rendőrség – a Bama.hu osztotta meg a megtalálás körülményeit.

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak Pécs területén

Fotó: Illusztráció (Cottonbro/Pexels)

Holttestet találtak Pécsen, nyomoz a rendőrség

A rendőrség tájékoztatása szerint 2026. április 16-án egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Pécs területén. Az eset részletei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához.

Az elhunyt személyazonossága eddig nem ismert, ezért a Pécsi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított.

Így nézett ki az elhunyt férfi

A rendőrség közlése szerint a férfi terepmintás nadrágot, fekete színű, XL méretű kabátot és fekete pulóvert viselt, amelyen „Jamaika” felirat szerepelt. Lábán fekete-bordó színű cipő volt.

Körözést adott ki a rendőrség a megtalált holttest ügyében

Fotó: Police.hu

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyt kilétéről vagy az esettel kapcsolatban, jelentkezzen.

Körözési információk Körözést elrendelő szerv: PÉCSI RK Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 7601 PÉCS PF.: 249 Tel: 3672504450 Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 02010-157/394/2026.KÖR Körözési eljárást lefolytató szerv: PÉCSI RK Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím: 7601 PÉCS PF.: 249 Tel: 3672504450 Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 02010-157/394/2026.KÖR

Még vizsgálják a körülményeket

A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az ügy kapcsán. Nem lehet kizárni semmilyen lehetőséget, így azt sem, hogy bűncselekmény állhat a háttérben.

Baranya vármegyében az elmúlt napokban több súlyos eset is történt, ezért a mostani fejlemény különösen nagy figyelmet kapott.

