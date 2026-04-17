Holttestet találtak Pécsen, egyelőre senki sem tudja, mi történt

Újabb rejtélyes eset tartja izgalomban Baranya vármegyét, miközben még a kárászi tragédia részletei is foglalkoztatják a helyieket. Ismeretlen férfi holttestére találtak rá Pécsett, gőzerővel nyomoz a rendőrség – a Bama.hu osztotta meg a megtalálás körülményeit.
Holttestet találtak Pécsen, nyomoz a rendőrség
A rendőrség tájékoztatása szerint 2026. április 16-án egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Pécs területén. Az eset részletei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához.
Az elhunyt személyazonossága eddig nem ismert, ezért a Pécsi Rendőrkapitányság körözési eljárást indított.
Így nézett ki az elhunyt férfi
A rendőrség közlése szerint a férfi terepmintás nadrágot, fekete színű, XL méretű kabátot és fekete pulóvert viselt, amelyen „Jamaika” felirat szerepelt. Lábán fekete-bordó színű cipő volt.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyt kilétéről vagy az esettel kapcsolatban, jelentkezzen.
Körözési információk
Körözést elrendelő szerv: PÉCSI RK
Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Cím: 7601 PÉCS PF.: 249
Tel: 3672504450
Körözés elrendelés határozat száma, iktatószáma: 02010-157/394/2026.KÖR
Körözési eljárást lefolytató szerv: PÉCSI RK
Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 02010-157/394/2026.KÖR
Még vizsgálják a körülményeket
A nyomozás jelenleg is tart, a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az ügy kapcsán. Nem lehet kizárni semmilyen lehetőséget, így azt sem, hogy bűncselekmény állhat a háttérben.
Baranya vármegyében az elmúlt napokban több súlyos eset is történt, ezért a mostani fejlemény különösen nagy figyelmet kapott.
Kincsek helyett holttestet találtak felújítás közben egy füzérkajatai házban
Sokk érte azt a családot, amely házfelújítás közben nem várt leletet talált a füzérkajatai ingatlan területén. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság jelenleg is vizsgálja az ismeretlen holttest előkerülésének körülményeit.