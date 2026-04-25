Holttestet találtak Pellérden, egy különös póló segíthet az azonosításban

Egy azonosítatlan férfi holttestét találták meg Pellérden, az ügy részletei pedig egyre több kérdést vetnek fel. A holttest kapcsán a hatóságok jelenleg is dolgoznak az elhunyt személyazonosságának megállapításán – írja a baranyai hírportál, a Bama.

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak Pellérden

Fotó: Illusztráció (Cottonbro/Pexels)

Pellérdi holttest ügyében zajlik a vizsgálat

A police.hu oldalán közzétett felhívás szerint egy körülbelül 40–45 éves férfiról van szó, akinek testmagassága 171–175 centiméter közé tehető, testalkata erős, köpcös volt. Haja sötétbarna, a fejtetőn kopaszodott, arca borostás, fejformája kerek, orra egyenes.

A hatóságok szerint a férfi fogazata viszonylag ápolt volt, kisebb hiányosságokkal. A szem színét a holttest előrehaladott bomlási állapota miatt már nem lehetett megállapítani.

A nyomozás során kiemelt figyelmet kapott az a ruhadarab, amely az elhunyt személyén volt. Információk szerint egy Szalon sör feliratú pólót viselt, amely segíthet az azonosításban.

A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy aki a leírás alapján felismeri a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

Nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot

A boncolás során a szakértők a tarkótájon vérbeszűrődést állapítottak meg, amely még a halál beállta előtt keletkezhetett, feltehetően tompa erőbehatás következtében.

A vizsgálatok alapján ugyanakkor nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. A szakértők azt is megállapították, hogy a férfi halálakor közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Továbbra is keresik a férfi kilétét

A hatóságok célja jelenleg az elhunyt személyazonosságának megállapítása. A police.hu felhívása szerint minden információ segíthet, amely közelebb visz az ügy lezárásához.

A pellérdi eset ismét rámutat arra, hogy sokszor egy apró részlet – akár egy ruhadarab – is kulcsszerepet játszhat egy ismeretlen személy azonosításában.

