Rejtély, kié a Vágújhelyen talált holttest

A szlovák rendőrség a közösségi oldalán közölte, hétfő reggel bejelentés érkezett hozzájuk: holtan találtak egy 68 éves férfit a szlovákiai Vágújhelyen, a Zelená voda üdülőövezetben. A rendőrök a helyszínre siettek, valóban ott volt a holttest – írta meg a Parameter.sk.

Holttestet találtak Vágújhelyen (illusztráció)

Fotó: Pexels/Cottonbro

A nyomozók azonnal munkához láttak, tanúkat hallgattak ki a helyszínen. Az ügyet a járási rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője vette át, miután felmerült, hogy nem természetes halállal halt meg a nyugdíjas.

Gyilkosság áldozatáé lehet a holttest

Az ügyben halált okozó testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást.

A hatóságok a vizsgálat érdekeire tekintettel ennél többet egyelőre nem közöltek.

