Holttestet emeltek ki a Dunából a folyó magyarországi szakaszán

Kedd reggel a Dunában, Szigetújfalu kikötőjénél találtak rá egy vízen lebegő testre. A parttól körülbelül 50 méteres távolságban egy holttest sodródott a vízfelszínen.
A Kis-Sziget önkéntesei a ráckevei tűzoltókkal közösen emelték ki a partra a vízben talált személyt. A holttestet a mentési munkálatok befejeztével a mentőszolgálat munkatársai és a rendőrség vette át a helyszínen – írta a Blikk.
Holttestet emeltek ki a Dunából Szigetújfalunál
A mentési munkálatokban a helyi önkéntesek mellett a ráckevei tűzoltók, a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is részt vettek. Az egységek a partra szállítást követően részvétüket fejezték ki az áldozat családjának. A térség ezen szakasza sajnos nem először válik tragédia helyszínévé:
az elmúlt években több alkalommal is holttestet sodort ide a víz.
Sajnos nem ez az egyetlen tragédia a mai napon: korábban beszámoltunk egy idős asszonyról is, akit saját udvarának kútjában találtak meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!