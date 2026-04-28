Holttestet emeltek ki a Dunából a folyó magyarországi szakaszán

A Kis-Sziget önkéntesei a ráckevei tűzoltókkal közösen emelték ki a partra a vízben talált személyt. A holttestet a mentési munkálatok befejeztével a mentőszolgálat munkatársai és a rendőrség vette át a helyszínen – írta a Blikk.

A reggeli órákban holttestet találtak a Dunában

Holttestet emeltek ki a Dunából Szigetújfalunál

A mentési munkálatokban a helyi önkéntesek mellett a ráckevei tűzoltók, a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is részt vettek. Az egységek a partra szállítást követően részvétüket fejezték ki az áldozat családjának. A térség ezen szakasza sajnos nem először válik tragédia helyszínévé:

az elmúlt években több alkalommal is holttestet sodort ide a víz.

Sajnos nem ez az egyetlen tragédia a mai napon: korábban beszámoltunk egy idős asszonyról is, akit saját udvarának kútjában találtak meg.