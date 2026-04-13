Elszenesedett női holttestet találtak egy kolostorban

Tűz ütött ki a romániai Bistrița kolostor szerzetesi celláinak épületében ortodox húsvét napján, április 12-én. Vâlcea, Gorj és Argeș megyéből érkeztek a tűzoltók a helyszínre, ahol csaknem százan dolgoztak 19 tűzoltóautóval. Sikerült megfékezniük a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább a kolostor többi épületére. A Vâlcea Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség arról tájékoztatta a Maszol.ro-t, hogy találtak egy női holttestet az épület tetőterében kialakított cellák egyikében.

Fotó: Maszol / ISU Vâlcea

Egy apácáé lehet a holttest

A hatóságok tájékoztatása szerint az elszenesedett holttest nem egy idegené, a halott egy apáca lehet, aki a tetőtérben lakott. A pusztítás összesen mintegy 800 négyzetmétert érintett, ebből nagyjából 500 négyzetmétert a lakható tetőtér és 11 szerzetesi cella tett ki. A mentést és az átvizsgálást a beomlott szerkezeti elemek, valamint a törmelék is nehezítette. Az egyelőre még nem tudni, mi történt, a tűz keletkezésének okát csak a teljes oltás után tudják megállapítani.

