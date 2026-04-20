Holttestet találtak Fenyőfalvánál a folyóban

Vasárnap egy nyugdíjas holtteste miatt siettek az Olt folyóhoz a Szeben megyei Fenyőfalva közelébe – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a Maszol.ro beszámolója szerint. Egy csónakkal felszerelt elsősegélynyújtó és irányító járművet, egy tűzoltóautót, valamint egy SMURD-mentőegységet riasztottak a helyszínre.

Holttestet találtak az Olt folyóban (illusztráció)

Fotó: Pexels / Benedict Buston

A tűzoltók megtalálták a testet, és kiemelték a vízből. A körülbelül 75 éves férfi már előrehaladott hullamerevséget mutatott, ezért átadták az illetékes hatóságoknak”

– idézi a közleményt az Agerres hírügynökség.

A 112-es segélyhívón érkezett bejelentés arról, hogy holttestet láttak a vízben.

A rendőrség nyomoz a személy kilétének és a halál körülményeinek megállapítása érdekében. A holttestet az igazságügyi orvosszakértői szolgálat vette át a halál okainak megállapítását célzó boncolás elvégzése céljából”

– közölte a romániai Szeben megyei rendőrség.

Egy kicsi holttestet, fej nélküli magzatot találtak az újpesti rakparton

Sokkoló látvány fogadta azt a budapesti rendőrt, aki a Bodor utca magasságában a parton járkált bő száz évvel ezelőtt. Egy pár hónapos, megcsonkított magzatról szól a jelentése. Kattintson a részletekért!

