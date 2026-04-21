Női holttestre bukkantak Csepelen

Rendőrségi kék villogók lepték el Budapest XXI. kerületének egyik utcáját hétfő este. Az eddigi értesülések szerint, Csepelen, a Kossuth Lajos utcában holttestet találtak, a rendőrök pedig nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Holttestet találtak Csepelen

Sajtóinformációk szerint az elhunyt egy 45 éves nő, a helyszínen jelenleg is rendőrségi helyszínelés zajlik. A tragikus esettel kapcsolatban kerestük a BRFK-t, akik válaszukban közölték:

az esettel kapcsolatban bűncselekmény, idegenkezűség gyanúja ezidáig nem merült fel. A BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

Ahogy az Origo is megírta, vasárnap délután Pozsonyban, a Duna-parton a hatóságok egy szomorú és váratlan felfedezést tettek. A szlovák rendőrség közlése szerint a helyszínen egy holttest került elő, az eset körülményeit vizsgálják.