Női holttestre bukkantak egy kifosztott házban Bács-Kiskunban

Egy Bács-Kiskun vármegyei családi házba tört be a gyanú szerint az a férfi, aki 2026. március 24-én éjjel kutatta át az ingatlant. Nem is távozott üres kézzel: a házban élő 80 éves nő készpénzét és aranyékszereit vitte magával. Az idős asszonynak másnap a hozzátartozója már csak a holttestét találta meg – írta a Baon.hu.

Holttestet találtak az idős nő kifosztott otthonában

Fotó: Illusztráció: Donka Ferenc/MTI Fotószerkesztõség

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogták, majd őrizetbe vették. Kifosztás gyanújával hallgatták ki. Az ügyészség szerint nem kockáztatható, hogy a férfi szabadlábon maradjon. Nincs stabil háttere, és

a gyanú alapján már eleve két felfüggesztett büntetés próbaideje alatt követhette el a bűncselekményt. Emiatt a hatóságok attól tartanak, hogy megszökne, befolyásolná a még korai szakaszban járó nyomozást, vagy újra bűncselekményt követne el.

A Bajai Járásbíróság végül egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Közben a rendőrség tovább vizsgálja, milyen körülmények vezettek az idős nő halálához.