Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Női holttestre bukkantak egy kifosztott házban Bács-Kiskunban

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy éjszakai betörés után tragikus fordulatot vett egy idős nő élete Bács-Kiskun vármegyében. A nőnek már csak a holttestét találták meg másnap a kifosztott otthonban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Bács-Kiskun vármegyei családi házba tört be a gyanú szerint az a férfi, aki 2026. március 24-én éjjel kutatta át az ingatlant. Nem is távozott üres kézzel: a házban élő 80 éves nő készpénzét és aranyékszereit vitte magával. Az idős asszonynak másnap a hozzátartozója már csak a holttestét találta meg – írta a Baon.hu.

Holttestet találtak az idős nő kifosztott otthonában
Fotó: Illusztráció: Donka Ferenc/MTI Fotószerkesztõség

A kifosztott házban találtak rá a nő holttestére

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogták, majd őrizetbe vették. Kifosztás gyanújával hallgatták ki. Az ügyészség szerint nem kockáztatható, hogy a férfi szabadlábon maradjon. Nincs stabil háttere, és 

a gyanú alapján már eleve két felfüggesztett büntetés próbaideje alatt követhette el a bűncselekményt. Emiatt a hatóságok attól tartanak, hogy megszökne, befolyásolná a még korai szakaszban járó nyomozást, vagy újra bűncselekményt követne el.

A Bajai Járásbíróság végül egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Közben a rendőrség tovább vizsgálja, milyen körülmények vezettek az idős nő halálához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról