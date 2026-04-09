Megszólalt az áldozat lánya – döbbenetes részletek derültek ki a császártöltési gyilkosságról

A horror azzal indult, hogy az 57 éves férfi nem érkezett meg a húsvéti ünnepekre családjához Temesvár városába. Lánya aggódva próbálta elérni, majd amikor ez nem sikerült, segítséget kért és keresni kezdte őt. A férfi albérlői eleinte egy különös történettel álltak elő, ugyanis ők azt állították, hogy hajnalban egy piros mikrobusz állt meg a ház előtt és a férfi azzal indult útnak. A részletek azonban homályosak voltak és egyre több kérdést vetettek fel – írta a Blikk.

A horror mögött az albérlők szerepe is kulcsfontosságú lehet

Az áldozat lánya Izabella így kezdte mesélni a történteket:

Édesapám Császártöltésen vett egy házat, ott élt, s hogy könnyebb legyen az élete, a kis ház hátsó részébe befogadott albérlőként egy párt. Attila, a fiatal férfi már megjárta a börtönt, drogozott is, de édesapám úgy volt vele, mindenkinek jár még egy esély, ez lett a veszte a drága lelkének.

Izabella könnyek között mesélt a történtekről

Ellentmondásokkal telt a horror részletei

Ahogy telt az idő, a történet egyre kevésbé állt össze. Az albérlők nyomtalanul eltűntek, majd később újabb, egymásnak is ellentmondó magyarázatok kerültek elő. Eközben a család és a helyiek is egyre biztosabbak lettek abban, hogy valami súlyos dolog történt. Károly lánya így folytatta:

A helyiektől kaptunk olyan híreket, hogy amikor már keresték Károlyt is, meg az albérlőit is, akkor Attilát és a párját egy Császártöltés melletti településen, Hajóson látták a polgárőrök, a férfi elfutott, a nő nagyon zavart állapotban volt, összevissza volt verve az arca, kórházba kellett vinni. Azt mondták, ott a nő már nem a buszos történetet adta elő, hanem hogy mindhármukat elrabolták csuklyás idegenek, Károlyt le is ütötték, ők elmenekültek, nem tudják, hol lehet, hová vihették a főbérlőjüket.

A szörnyű felfedezés

A fordulat akkor következett be, amikor a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a házhoz. A helyszínelők megjelenése már előre jelezte, hogy itt nem egy egyszerű eltűnésről van szó.

A nyomozás során végül a férfi holttestét a saját házának pincéjében találták meg, elrejtve.

A hatóságok két férfit vettek őrizetbe az ügyben és jelenleg is vizsgálják a történtek pontos körülményeit. A szakértők többek között azt próbálják megállapítani, hogy mi vezetett a tragédiához és pontosan hogyan történtek az események.