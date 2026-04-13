Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Szörnyethalt a 21 éves énekesnő, miután darabokra hullott alatta a hullámvasút

Szörnyű tragédia történt egy vidámparkban, ahol egy fiatal nő életét vesztette a szerelvény váratlan meghibásodása miatt. Az áldozat akkor zuhant a mélybe, amikor menet közben leszakadt a pálya egy része és a földbe csapódott az összeomló hullámvasút.
Életét vesztette egy 21 éves brazil énekesnő, miután technikai hiba miatt kisiklott és a földbe csapódott alatta egy hullámvasút. A tragédia a brazíliai Itabirito városában, egy vándorvásár helyszínén történt, ahol a „Caterpillar” nevű játékszer egyik pályaszakasza menet közben meglazult – írta a DailyStar.co.uk.

Feltörekvő fiatal énekesnő vesztette életét egy hullámvasút balesetben (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

A feltörekvő gospelsztár, Carolina Beatriz de Deus Maciel a szerkezet összeomlásakor kilökődött a kocsiból, és olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező hatóságok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyszínen tartózkodók sokkot kaptak a látványtól, a hatóságok pedig azonnal lezárták a Minas Center Park területét, hogy megkezdhessék a műszaki vizsgálatot.

Halálos dráma a széthulló hullámvasúton

Nem a 21 éves gospelénekesnő volt az egyetlen áldozata a brazíliai vándorvidámparkban történt szerencsétlenségnek: 

a kocsik kisiklásakor további három ember is megsérült. 

A rendőrség azonnal megkezdte a felelősségre vonást, és őrizetbe vettek két férfit – egy 45 és egy 24 éves alkalmazottat –, akiket gondatlansággal és emberöléssel gyanúsítanak a tragédiát okozó hullámvasút állapota miatt.

A tragédia helyszínét, a Minas Center Parkot a hatóságok azonnal lezárták. 

Mialatt a szervezők közleményben fejezték ki részvétüket az áldozat családjának, a beszámolók szerint másnap reggel a munkások már meg is kezdték a játékszerek lebontását. 

Carolina Beatriz de Deus Macielt, a brazil gospelzene egyik legnagyobb reménységét vasárnap délután, szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

Bár a cég állítása szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel, Itabirito lakóit és az énekesnő hatalmas rajongótáborát sokkolta a karbantartási hiányosságokra utaló baleset. 

A nyomozók jelenleg is azt vizsgálják, pontosan milyen műszaki mulasztások vezettek ahhoz, hogy a szerkezet menet közben gyakorlatilag darabjaira hullott.

Míg Brazíliában egy vidámparki baleset követelt áldozatot, addig a szlovákiai Borišov hegygerincének területén egy vitorlázó repülőgép zuhant le, a tragédiában pedig a gép pilótája életét vesztette.

 

