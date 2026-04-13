Szörnyethalt a 21 éves énekesnő, miután darabokra hullott alatta a hullámvasút

Életét vesztette egy 21 éves brazil énekesnő, miután technikai hiba miatt kisiklott és a földbe csapódott alatta egy hullámvasút. A tragédia a brazíliai Itabirito városában, egy vándorvásár helyszínén történt, ahol a „Caterpillar” nevű játékszer egyik pályaszakasza menet közben meglazult – írta a DailyStar.co.uk.

Feltörekvő fiatal énekesnő vesztette életét egy hullámvasút balesetben (Illusztráció)

A feltörekvő gospelsztár, Carolina Beatriz de Deus Maciel a szerkezet összeomlásakor kilökődött a kocsiból, és olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező hatóságok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyszínen tartózkodók sokkot kaptak a látványtól, a hatóságok pedig azonnal lezárták a Minas Center Park területét, hogy megkezdhessék a műszaki vizsgálatot.

Halálos dráma a széthulló hullámvasúton

Nem a 21 éves gospelénekesnő volt az egyetlen áldozata a brazíliai vándorvidámparkban történt szerencsétlenségnek:

a kocsik kisiklásakor további három ember is megsérült.

A rendőrség azonnal megkezdte a felelősségre vonást, és őrizetbe vettek két férfit – egy 45 és egy 24 éves alkalmazottat –, akiket gondatlansággal és emberöléssel gyanúsítanak a tragédiát okozó hullámvasút állapota miatt.

A tragédia helyszínét, a Minas Center Parkot a hatóságok azonnal lezárták.

Mialatt a szervezők közleményben fejezték ki részvétüket az áldozat családjának, a beszámolók szerint másnap reggel a munkások már meg is kezdték a játékszerek lebontását.

Carolina Beatriz de Deus Macielt, a brazil gospelzene egyik legnagyobb reménységét vasárnap délután, szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

Bár a cég állítása szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel, Itabirito lakóit és az énekesnő hatalmas rajongótáborát sokkolta a karbantartási hiányosságokra utaló baleset.

A nyomozók jelenleg is azt vizsgálják, pontosan milyen műszaki mulasztások vezettek ahhoz, hogy a szerkezet menet közben gyakorlatilag darabjaira hullott.

