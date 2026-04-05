A biztosító sem kegyelmez: anyagi csőd lehet a húsvéti ittas vezetés vége

A rendőrségi statisztikák rávilágítanak a helyzet komolyságára: tavaly 450 sofőr bukott le az ellenőrzéseken, és több mint felük ellen büntetőeljárást is indítottak a mért alkoholszint miatt. Aki idén húsvét idején ittasan okoz balesetet, nemcsak a jogosítványát veszítheti el örökre, hanem a biztosító kártérítésétől is elesik, ami anyagilag is romba döntheti az életét – írta a Veol.hu.

A rendőrség idén húsvétkor is felhívja a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A biztosító sem fizet a húsvéti részeg sofőröknek

A statisztikák szerint az ittas vezetés továbbra is súlyos probléma: 2025-ben közel 850 személyi sérüléses balesetet okoztak részeg sofőrök, többségében személyautóval. Aki alkoholos befolyásoltság alatt ül volán mögé, nemcsak a szabadságát és a jogosítványát kockáztatja, hanem anyagilag is teljesen tönkremehet.

Még egy érvényes casco-biztosítás sem nyújt védelmet, ha a véralkoholszint meghaladja a 0,8 ezreléket, ilyenkor ugyanis a biztosítók megtagadják a kifizetést.

Bár a kötelező biztosítás megtéríti a vétlen fél kárát, a biztosító ezt az összeget – akár 5 millió forintig – utólag behajtja az ittas sofőrön. Még rosszabbul jár az, akinek biztosítása sincs, tőle ugyanis a teljes kártérítési összeget visszakövetelik. Érdemes tehát észben tartani: a húsvét és az ünneplés nem ér meg ennyi kockázatot.

Ha bizonytalan abban, hogy a koccintás után mikor indulhat útnak, az alkoholkalkulator.hu segíthet megbecsülni, mennyi idő alatt ürül ki a szervezetéből az alkohol. A számításhoz csupán a nemét, a testsúlyát, valamint az elfogyasztott ital mennyiségét és idejét kell megadnia.

Fontos azonban észben tartani, hogy az eredmény csak tájékoztató jellegű, hiszen a lebontás folyamata egyénenként változó és a biztos választ csak egy saját alkoholszonda adhatja meg.

A rendőrség országszerte fokozott ellenőrzésekkel készül, ezért a milliós bírságok és a tragédiák elkerülése érdekében a legjobb döntés, ha inkább taxit vagy sofőrszolgálatot hív, ha iszik.

