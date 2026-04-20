Drámai keresés az erdőben – így találtak rá az eltűnt idős asszonyra Tapolca közelében

Egy eltűnt idős hölgy felkutatása miatt indult nagyszabású akció Tapolca közelében, ahol a hatóságok gyors és összehangolt munkájának köszönhetően végül sikerrel zárult a keresés.
A rendőrök azonnal megkezdték a kutatást és több társszervet is bevontak az akcióba. A cél egyértelmű volt: minél hamarabb megtalálni az idős hölgyet, és biztonságba helyezni – írta a Hirado.hu.

Az idős hölgy az erdő mélyéről került elő
Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Az idős hölgy keresése kapcsán minden eszközt bevetettek

A keresés során szinte minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak. Helikopter, drónok, rendőrautók és gyalogos egységek egyaránt részt vettek a kutatásban, hogy minél gyorsabban átfésüljék a környéket.

Az összehangolt munka végül meghozta az eredményt és másnap délelőtt a közeli erdőben, a földön fekve találtak rá az eltűnt hölgyre. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentők is, akik ellátták a nőt.

A hatóságok külön köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a keresésben.

Az eltűnési ügyek többsége hosszú időre megoldatlan marad, vagy tragikus véget ér. Időről időre azonban akadnak olyan esetek, amikor az eltűnt személyeket élve találják meg, köszönhetően a rendőrségi keresésnek, a nyilvánosságnak és a lakossági jelzéseknek.

 

