Luxusélet a rajongók pénzéből: bukott a népszerű magyar influenszer

M. Laura neve 2017 óta nemcsak a férfiak körében, hanem a rendőrség által is jól ismert. A nő tudatosan építette fel online birodalmát: podcastokban szerepelt, interjúkat adott, és egy sikeres influenszer-üzletasszony képét mutatta a közösségi médiában. A valóságban azonban luxuséletvitelét nem legális üzletekből, hanem aljas módszerekkel megszerzett pénzből finanszírozta – írja a Zsaru Magazin.

Bilincsben a luxuscsaló influenszer Fotó: Police.hu

Kezdetben intim oldalakon hálózta be férfi áldozatait, akiktől különböző kitalált történetekkel csalt ki kölcsönöket, amiket soha nem fizetett vissza. Később azonban szintet lépett, és országos méretű csalássorozatba kezdett.

Gyerekek zsebpénzét is ellopta az influenszer

A nyomozás adatai szerint a nő a Jófogáson és más platformokon hirdetett a valóságban nem létező luxustermékeket: márkás táskákat, méregdrága telefonokat, laptopokat és játékkonzolokat.

Volt olyan sértett, aki 1,8 millió forintot utalt át neki, de sok 18 év alatti fiatal a saját zsebpénzét küldte el a vágyott játékokra”

– árulta el Hellerné Körmöczy Nikolett főtörzsőrmester, a Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozója.

M. Laura rendkívül dörzsölt volt: 17 különböző bankszámlát használt, és hamisított személyi igazolványokkal „igazolta” magát a vevőknek. Amikor pedig elmaradt a csomag, elképesztő mesékkel hitegette az áldozatokat. Volt, hogy a futárszolgálatra fogta a hibát, de az is előfordult, hogy azt hazudta: kórházba került, mert a párja bántalmazta. Néhány sértettet több mint egy éven keresztül tudott hitegetni a profi manipulátor.

ATM-felvételek buktatták le a luxuscsalót

A rendőrök hónapokon át elemezték a digitális nyomokat, több száz üzenetváltást és kamerafelvételt fésültek át. Végül videófelvételek igazolták, ahogy a nő sorra veszi fel a kicsalt összegeket az automatákból. A pénzt pedig azonnal el is szórta: nemcsak saját magát, hanem baráti körét is a lopott pénzből tartotta el.

A nő hiába bízott több tízezres követőtáborában és a trükkjeiben, a rendőrség március 10-én őrizetbe vette, március 12-én pedig a bíróság elrendelte a letartóztatását. M. Laura ellen jelenleg 110 rendbeli csalás és üzletszerűen elkövetett bűncselekmények miatt folyik eljárás, így hosszú időre véget érhet Marina-parti luxusélete.