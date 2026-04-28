Pánik az InterCityn: késsel fenyegette az utasokat egy férfi

A Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton, mint a derült égből a villámcsapás, váratlanul pánik tört ki az emberek között. Az InterCity utasai közül többen is megrettentek, amikor egy agresszív férfi késsel kezdte fenyegetni őket – írja a Bors.

Pánik tört ki az InterCityn a késes férfi miatt

Fotó: Illusztráció (Mike Bird/Pexels)

Április 26-án egy szabadnapos rendőrnő utazott a Nyíregyháza–Budapest útvonalon közlekedő InterCity vonaton, amikor Szolnok közelében a jegyvizsgáló segítséget kért tőle. A beszámoló szerint az egyik utas agresszívan viselkedett a többi utassal, majd a szerelvény egyik mellékhelyiségében próbált elbújni. A helyzet gyorsan eszkalálódott, ezért a rendőr azonnal értesítette a Készenléti Rendőrség munkatársait.

A 29 éves férfi több utast is megfenyegetett, volt, akinek azt mondta: leszúrja és megöli. Egy másik utast a vonat falához szorított, és csak akkor engedte el, amikor az segítségért kiabált. A helyzet annyira feszült volt, hogy a szerelvényen tartózkodó rendőr azonnal intézkedett.

A férfi azt állította, hogy nincs nála szúró-vágó eszköz, azonban amikor a vonat beért a Szolnok vasútállomás 8-as vágányára, a rendőrök átvizsgálták a ruházatát. Ekkor egy fekete nyelű, több mint 10 centiméter pengéjű konyhakés került elő.

Gyors rendőri fellépés

A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai azonnal elfogták a férfit, majd előállították. Az ügyben garázdaság miatt indult szabálysértési eljárás. A történtek során szerencsére senki nem sérült meg, azonban az utasok számára így is rendkívül megrázó élmény volt.

Egy maszkos férfit pedig Németországban vettek őrizetbe, miután támadást hajtott végre egy gyorsvonaton, amin több százan utaztak. A vonat Kölnből Frankfurtba tartott, amikor a rémálom elkezdődött.