Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

iskolai lövöldözés

Behálózták és megfenyegették a kárpátaljai iskolai lövöldözés elkövetőjét

Fény derült annak a 15 éves fiúnak a motivációjára, aki csütörtökön reggel tüzet nyitott egy kárpátaljai iskola épületében. Az elkövető azt állítja a hatóságoknak: internetes ismerősei vették az iskolai lövöldözésre, mondván, ha nem tesz eleget követelésüknek, bántani fogják a családját.
Csütörtökön reggel iskolai lövöldözés tört ki a Kárpátalján található, Széchényi István Líceumban, Csap településen. Az elkövető egy 15 éves fiú volt, akinek motivációit pénteken hozták nyilvánosságra az ukrán hatóságok – adta hírül a Hírado.hu.

Iskolai lövöldözés Kárpátalján: a rendőrök leteperték az elkövetőt
Fotó: Kárpátaljai rendőrség/Bors

Iskolai lövöldözés: interneten keresztül zsarolták az elkövetőt

A hatóságok szerint a helyszínen letartóztatott tettes egy internetes játék során ismerkedett meg azokkal a személyekkel, akik egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül utasításokat adtak neki.

Azzal fenyegették, ha nem engedelmeskedik, bántani fogják a családját.

A lövöldözés során a 15 éves diák egy osztálytársát sebesítette meg. A támadó két lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. Szerencsére az áldozat sebei nem voltak életveszélyesek.

A hatóságok szerint a támadáshoz használt fegyver riasztópisztoly volt, amelyet működő lőfegyverré alakítottak át.

 

