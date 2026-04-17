Behálózták és megfenyegették a kárpátaljai iskolai lövöldözés elkövetőjét

Csütörtökön reggel iskolai lövöldözés tört ki a Kárpátalján található, Széchényi István Líceumban, Csap településen. Az elkövető egy 15 éves fiú volt, akinek motivációit pénteken hozták nyilvánosságra az ukrán hatóságok – adta hírül a Hírado.hu.

Iskolai lövöldözés Kárpátalján: a rendőrök leteperték az elkövetőt

Fotó: Kárpátaljai rendőrség/Bors

Iskolai lövöldözés: interneten keresztül zsarolták az elkövetőt

A hatóságok szerint a helyszínen letartóztatott tettes egy internetes játék során ismerkedett meg azokkal a személyekkel, akik egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül utasításokat adtak neki.

Azzal fenyegették, ha nem engedelmeskedik, bántani fogják a családját.

A lövöldözés során a 15 éves diák egy osztálytársát sebesítette meg. A támadó két lövést adott le, majd elmenekült a helyszínről. Szerencsére az áldozat sebei nem voltak életveszélyesek.

A hatóságok szerint a támadáshoz használt fegyver riasztópisztoly volt, amelyet működő lőfegyverré alakítottak át.