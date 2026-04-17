Zöld füstöt látott áldozata szeméből szivárogni a szepesófalui iskolai mészáros

A tragédia napján, 2025. január 16-án Samuelnek vizsgáznia kellett volna a szlovákiai Szepesófalu (Spišská Stará Ves) gimnáziumában. A kitűnő tanulóként számon tartott, de agresszív viselkedése miatt rettegett 18 éves fiú azonban nem készült fel megfelelően, inkább feketébe öltözött, és egy 19 centis pengéjű kést rejtett a táskájába. Az iskolai mészáros a bíróságon rezzenéstelen arccal mesélte el, hogyan történt a vérengzés – írja a Parameter.sk.

Bíróságon hallgatták meg Samuelt, a szepesófalui iskolai mészárost Fotó: TASR

Először az igazgatóhelyettes irodájába rontott be, hogy felelősségre vonja, amiért beszélni akart a szüleivel az eltanácsolásáról. Amikor a pedagógus megkérte, hogy távozzon, Samuel nyakon szúrta az asztalánál ülő férfit. Az áldozat megpróbált felállni, a fiú azonban a falhoz lökte és többször beleszúrta a kést.

Folytatta a vérengzést az iskolai mészáros

A tanárgyilkosság után a fiú a tantermeket vette célba. Felhúzta a kapucniját, és kifejezetten az egyik osztálytársnőjét, Alenát kereste. A lány hiába próbált a padok között cikázva egérutat nyerni, a késelő elkapta és többször megszúrta.

Miközben az osztálytársak pánikszerűen menekültek, egy bátor diáklány, Barbora megpróbálta megállítani Samuelt. Bár ő is megsebesült, sikerült annyi időt nyernie, hogy az életveszélyesen sérült Alena kikússzon a teremből. A gyilkos azonban a folyosón utolérte, és hátulról a lány fejébe vágta a kést.

Kivégzős videókat nézegetett a gyilkos

A védelem azzal próbálta Samuelt mentegetni, hogy tettét nem előre megtervezetten, hanem hirtelen felindulásból követte el, a kést pedig saját öngyilkos hajlamai miatt vitte be az iskolába. Ám a telefonjából kinyert adatok egészen másról árulkodnak. Kiderült, hogy a fiú rendszeresen nézett és küldött tovább egy barátjának brutális kivégzős és csonkításos videókat. Az egyik ilyen felvételhez azt írta: „Ezt fogom csinálni Alenával.”

Gyilkosa korábban boszorkánysággal vádolta meg a lányt, aki többször is panaszkodott tanárainak a fiú rémisztő viselkedésére. Az eljárás során Samuel azt mondta a nyomozóknak, hogy meggyilkolt osztálytársnője szeméből zöld füst szivárgott.

A támadás után az erdőbe menekülő fiút a rendőrök egy órán belül elfogták. A borzalmas kettős gyilkosság tárgyalása májusban folytatódik.