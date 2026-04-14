Kitömték a rokongyerek iskolatáskáját, de nem tanszerek voltak benne

Az Ügyészség.hu közleménye szerint vádat emelt a Ceglédi Járási Ügyészség egy férfi és egy nő ellen, akik nemcsak loptak egy nagykőrösi üzletből, hanem egy kisfiút is belerángattak a bűncselekménybe. A 2025 májusában történt eset egyik főszereplője egy iskolatáska volt.

A nagykőrösi bolti lopás egyik főszereplője egy iskolatáska volt

Az élettársak saját gyermekeikkel és egy rokon fiúval érkeztek az áruházba. A felnőtteknek már ekkor hátsó szándékaik voltak: a rokongyereket kifejezetten azért vitték magukkal, hogy segítségével csempésszék ki az ellopott árut az üzletből. A kisfiú kezdetben semmit sem tudott a tervről.

Így jött a képbe az iskolatáska

A vádirat szerint a férfi édességeket, a nő pedig kozmetikai termékeket válogatott össze, és pakolt a kosárba. A ruházati osztálynál kislányukkal bementek a próbafülkébe, ahol a lány iskolatáskájába rejtették az összeszedett árut.

A rokongyereknek feltűnt, hogy a kosár kiürült, a hátizsák viszont gyanúsan megtelt, ezért amikor a férfi ráparancsolt, hogy vegye át a táskát és menjen ki vele az üzletből, a fiú ellenkezett. Tudta, hogy amit kérnek tőle az lopás, és nem akart részt venni benne.

A férfi azonban nem tágított, és addig erősködött, amíg a fiú – tartva a felnőttek haragjától és a veszekedéstől – végül engedett, és a hátára vette a lopott holmival teli iskolatáskát.

Lebuktak a kijáratnál

Amikor a fiú elindult kifelé, az áruvédelmi kapu azonnal jelzett. A biztonsági őr közbelépett, visszavette az ellopott termékeket, és feltartóztatta a párt a rendőrök kiérkezéséig.

Az ügyészség a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és lopás vétségével vádolja.

A felnőttek nemcsak saját gyermekeik előtt mutattak rossz példát, hanem egy kiskorút kényszerítettek bűncselekmény elkövetésére, kockáztatva ezzel a gyermek erkölcsi fejlődését és jövőjét.

Az élettársak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

Vízbe ugrott egy fiú, apjától való félelmében

Egy békésnek induló családi program fajult erőszakba Békéscsabán, amikor az apa rátámadt a fiára a csatornaparton. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség.