Pizzafutár és járókelők mentették meg az iszapba süppedt férfit Túrkevén

Drámai életmentésről adott hírt a Szoljon.hu. Az idős férfi Túrkevén a Dráva-kertnél, a meredek parton vesztette el uralmát elektromos kerékpárja felett és a vízbe csúszott. Hiába volt sekély a víz a csatornában, a meder alján lévő, közel egyméteres iszapréteg halálos csapdának bizonyult. A szerencsétlenül járt férfit a nehéz, narancssárga bicikli is leszorította, így esélye sem volt a menekülésre.

Öten fogtak össze, hogy kimentsék az iszapba süppedt férfit Túrkevén Fotó: AI illusztráció

Csodával határos menekülés az iszapból

A tragédiát szemfüles járókelők akadályozták meg: egy házaspár vette észre a bajt, majd azonnal riasztottak egy arra közlekedő másik párt, és hívták a hivatásos segítőket.

A kerékpár és alatta a férfi azonban annyira beleragadt az iszapba, hogy a két férj ereje is kevés volt a megmozdításukhoz. A mentésbe ekkor egy véletlenül arra járó pizzafutár is bekapcsolódott. Az alkalmi csapat végül egy vontatókötél segítségével, emberfeletti küzdelem árán rángatta le a járművet a férfi mellkasáról, majd a partra húzták az áldozatot, aki ekkorra már annyira kimerült volt, hogy felülni sem volt képes.

Elmaradt a tragédia Túrkevén

Az időközben a helyszínre érkező tűzoltók és mentők átvették az idős ember ellátását, aki – bár sokkos állapotba került és a végletekig legyengült – csodával határos módon sérülések nélkül úszta meg a kalandot. A hősies összefogásnak köszönhetően így Túrkevén végül elmaradt a tragédia.

Fényjelekkel hívta fel a bajra a figyelmet a négylábú hős

Szokatlan jelenségre lettek figyelmesek a rendőrök egy soproni utcában szerda este. Az életmentő történet főszereplője ezúttal nem egy ember, hanem egy rendkívül talpraesett kutya volt.