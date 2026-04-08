Orvosára támadt a kórházban a nagymama, bírósági ügy lett belőle

Egy sokakat meglepő ítélet született Pécs egyik kórházában történt incidens ügyében, ahol egy nagymama indulatainak nem tudott gátat szabni. Az ítélet alapjául szolgáló történet szerint a vádlott nő abban a hitben volt, hogy újszülött unokáján a hozzátartozók beleegyezése nélkül végeztek orvosi beavatkozást. Emiatt jelent meg az egyik kórházi osztályon, ahol számon kérte az ügyeletes gyermekorvost. A helyzet azonban gyorsan elfajult és a nő trágár szavakkal illette az orvost, majd fizikailag is rátámadt. Megragadta a nyakát, megszorította és a fejét az ajtóhoz ütötte. A jelenlévő szakápolók közül az egyik azonnal közbelépett és megpróbálta megvédeni a doktornőt – írta a Birosag.hu.

Megszületett az ítélet a kórházban tomboló nagymama ügyében

Több sérült is lett az incidensben

Amikor az orvos elmenekült, hogy segítséget hívjon, a vádlott az őt megfékező ápolóra támadt rá, akit szintén torkon ragadott. Végül egy másik dolgozó lépett közbe, aki szétválasztotta őket és megpróbálta lecsillapítani a feldúlt nőt.

A bántalmazás következtében mind az orvos, mind az ápoló könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek néhány napon belül gyógyultak.

Később kiderült, hogy az újszülött kezelése orvosilag indokolt volt és felmerült egy fertőzés gyanúja, ezért kapott a gyermek branült, hogy biztosítani tudják a folyamatos gyógyszeres ellátását.

Nem jogerős ítélet született

A bíróság végül két év börtönbüntetésre és három év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ügy azonban még nem zárult le, mivel az érintettek fellebbeztek, így a döntés egyelőre nem emelkedett jogerőre.

A napokban is hangos volt az internet egy kórházi esettől, amikor egy gyerek eltűnését jelentették be. Grábli Dorka pénteken még egy VIII. kerületi egészségügyi intézményben volt. Ez az utolsó hely, ahol látták a 17 éves kamaszt, aztán eltűnt.