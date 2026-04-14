Rendkívüli

Most érkezett! Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Figyelem!

Súlyos figyelmeztetés: szívleállást okozhat a népszerű gyógyszer

ittas sofőr

Autót lopott az ittas férfi, mert nem volt pénze buszjegyre

Nem volt pénze buszjegyre, de ez még mindig semmi ahhoz képest, ami ezután következett. Az ittas sofőr ugyanis úgy döntött, hogy rövidre zárja a problémát és egy idegen autóval indul útnak. Az már fel sem tűnt neki, hogy csak épp rossz irányba halad.
Egy ittas sofőr úgy próbált meg hazajutni Szolnokról, hogy egyszerűen beült egy járó motorral hagyott autóba és elhajtott vele. Azonban ez mégsem bizonyult olyan jó döntésnek és a hatóságok igen hamar lekapcsolták a tolvajt – írta a Szoljon.hu.

Tápiószele külterületén fogták el a rendőrök az ittas sofőrt
Fotó: Police.hu

Az ittas sofőr még balesetet is okozott

Az eset április 10-én, nem sokkal éjfél után történt a szolnoki buszpályaudvar közelében. A 35 éves férfi előtte italozott, majd úgy döntött, nem vár tovább és kihasználta, hogy egy autót járó motorral hagytak, amibe beült és egyszerűen elindult vele.

A tulajdonos hamar észrevette a lopást, a rendőrök pedig azonnal a férfi nyomába eredtek. Az ittas sofőr Pest vármegye irányába hajtott, ám nem jutott messzire, ugyanis Tápiószele közelében balesetet szenvedett és meg is sérült.

A rendőrök a helyszínen elfogták, az alkoholszonda pedig egyértelműen kimutatta, hogy ittasan vezetett. A kihallgatáson azzal védekezett, hogy nem volt pénze buszjegyre, ezért gondolta úgy, hogy autóval jut haza, de végül még az irányt is sikerült eltévesztenie.

A férfi ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett, így több bűncselekmény miatt is felelnie kell. A hatóságok őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

Ittas sofőrből a közelmúltban sem volt hiány. Egy 44 éves férfi Verőcén részegen ütközött egy járművel, majd elhagyta a helyszínt. A baleset során egy menetrend szerint közlekedő busz jobb hátsó részét találta el, de senki sem sérült meg, csak jelentős anyagi kár keletkezett.

 

